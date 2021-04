Vacanța ta în Corfu nu va mai fi la fel după ce o să faci cunoștință cu Familia Durrell

Românii care își petrec vacanța pe idilica insula Corfu pot recunoaște chipuri familiare din populara producție ” Familia Durrell” . Motivul este simplu: multe dintre personajele secundare au fost recrutate dintre localnicii care lucrează în industria ospitalieră.

Serialul, nominalizat la BAFTA, dezvăluie aventurile unei familii britanice nonconformiste pe superba insulă Corfu, fiind inspirat de cărțile autobiografice ale naturalistului Gerald Durrell. Iată, mai jos, 10 motive pentru care să urmărești această producție pe HBO GO.

În ”Familia Durrell”, văduva Louisa Durrell și cei patru copii ai săi - Gerry, Larry, Margo și Leslie - iau hotărârea de a se muta în Grecia. Este anul 1935. Familia are probleme financiare, iar pe idilica insulă Corfu viața este ieftină, chiar dacă locuința în care ajung nu are dotări moderne, precum electricitate. Oricum, cei cinci se vor adapta unui nou stil de viață, cunoscând personaje inedite și locuri de o frumusețe ireală.





Totul sună idilic și poate nu foarte realist, dar povestea serialului de pe HBO GO este inspirată de o poveste adevărată. Familia Durrell, cea din realitate, chiar s-a mutat din Anglia în Corfu în anii 30, experiență pe care Gerald, cel mai mic dintre frați (care mai târziu a devenit un proeminent naturalist) a descris-o cu un umor savuros în trei cărți: ”Familia mea și alte animale”, ”Păsări, lighioane, rubedenii” și ”The Garden of the Gods”.

Chiar dacă romanele lui Gerald au la origine aventurile familiei sale pe insula grecească, autorul s-a jucat cu anumite informații. Astfel, în cărți și în serial, de pildă, Larry este burlac și locuiește alături de familia lor. În realitate, cel mai mare dintre frații Durrell s-a mutat în Corfu alături de soția sa înainte ca restul rudelor să-i urmeze exemplul.

De asemenea, Louisa Durrell era o împătimită a alcoolului, iar familia nu era chiar așa bine privită în comunitatea din Corfu, conform The Guardian.

Chiar dacă romanele sale senzaționale au inspirat serialul, Gerald nu a fost singurul scriitor din familie. De fapt, fratele său mai mare, Lawrence (Larry) este cel mai cunoscut autor cu numele Durrell. Cea mai faimoasă operă a sa este o serie de patru romane interconectate, numite ”The Alexandria Quartet”.

La rândul său, Lawrence a scris despre timpul petrecut în Corfu, în cartea din 1945 ”Prospero’s Cell”.

Sora lui Gerald și a lui Lawrence, Margo Durrell, a fost mai puțin prolifică, dar a scris, de asemenea, o carte. ”Whatever Happened to Margo”, semnată în anii 60, dar publicată abia în 1995, relatează experiențele ei după ce a plecat din Corfu.

Mulți dintre figuranții din producția de pe HBO GO au fost recrutați din rândurile localnicilor, atunci când au început filmările în Corfu. Din acest motiv, vizitatorii fideli ai insulei pot recunoaște, în serial, în roluri minore, angajați ai unor hoteluri, baruri sau restaurante din Corfu.

Corfu, Grecia, este locul de naștere al Prințului Philip, soțul Reginei Elisabeta a II-a. Josh O'Connor (Larry Durrell) joacă în serialul ”The Crown” rolul Prințului Charles, care este fiul reginei și al Prințului Philip.

În sezonul 2, la picnicul ținut cu ocazia zilei de naștere a Lousei, mama familiei Durrell, oaspeții cad de acord că Louisa trebuie să aibă mai mult de 35 de ani, pentru că altfel ar fi însemnat că l-a născut pe Larry când avea doar 13 ani. În viața reală, între Keeley Hawes (Louisa) și Josh O'Connor (Larry) este o diferență de vârstă de doar 14 ani.

