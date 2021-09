5GANG, record absolut pe 19 septembrie, la ROMEXPO. Ultimul concert al trupei a fost SOLD OUT

Idolii noii generații, fenomenul 5GANG, au creat un spectacol unic în cadrul ultimului concert al trupei de la ROMEXPO.

Deși nu credeau că vor mai putea cânta live anul acesta, membrii trupei 5GANG au simțit din nou căldura și energia publicului pe 19 septembrie, în cadrul unui show grandios de ADIO- BACK TO SCHOOL!

Peste 2500 de fani au avut astfel ocazia să asculte live piese precum SOS, FOCURI, SCUZE, VIP, COCO, PORSCHE sau FORTZINNI. De doi ani, cea mai populară trupă de adolescenți din România nu a susținut un astfel de eveniment, din cauza pandemiei de COVID. Iar revederea cu fanii a fost una memorabilă.

Selly, Gami, Diana și Mădălin și-au anunțat fanii că vor merge pe drumuri separate, dar că momentele frumoase petrecute în formula 5GANG vor face parte mereu din viețile lor.

„Cea mai mare onoare din viața noastră a fost să simțim din nou energia publicului alături de scenă. Foarte mulți au venit din alte orașe, din provincie, ca să ne vadă și vreau să spun că am apreciat efortul lor. Vom încerca să răsplătim susținerea lor cu un conținut cât mai calitativ, un conținut de calitate și care să le aducă zâmbetul pe buze. Și vreau să știți că acele numere pe care le vedem în online nu sunt doar niște cifre pe un ecran, ci sunt niște oameni reali care ne susțin și care sunt alături de noi. A fost o onoare pentru noi ca după primul concert sold out de la Arenele Romane să facem al doilea sold out la Romexpo”, a declarat Selly.

