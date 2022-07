Neversea a fost și aseară centrul distracției din România pentru peste 67.000 de fani ai muzicii din țară și din străinătate.

EMOȚIONAT, OLANDEZUL DON DIABLO A IEȘIT ÎN MIJLOCUL FANILOR PURTÂND STEAGUL ROMÂNIEI

Unul dintre cei mai așteptați DJ din mainstage-ul Neversea a fost maestrul future house, Don Diablo. Olandezul, care a reușit să vândă primul show NFT cu uriașa sumă de 1,2 milioane de dolari, a fost extrem de emoționat de revederea cu fanii din România și din străinătate, cărora le-a mulțumit.

Ca la fiecare apariție, Don Diablo a reușit să genereze entuziasm cu piesele incluse în DJ Set-ul său. De la piese clasice în versiuni remix până la producțiile incluse în noul său album, „FOREVER”, fiecare moment din live-ul olandezului a fost trăit cu intensitate maximă. La finalul show-ului, olandezul, care ocupă locul 7 în Top 100 DJ Mag, a prezentat fanilor Neversea viitorul său single, ,,Baby”, a dansat împreună cu ei și a purtat pe umeri drapelul României.

,,Neversea, mi-a fost atât de dor de tine!” acestea au fost cuvintele cu care Don Diablo și-a încheiat set-ul pe mainstage-ul Neversea.

A DOUA ZI A FESTIVALULUI NEVERSEA A ADUS PESTE 67.000 DE PARTICIPANȚI SI NUME PRECUM NICKY ROMERO, ZHU, PAROV STELAR, SMILEY, QUINTINO ȘI UMMET OZCAN

Un alt artist de top așteptat de zecile de mii de participanți la cel mai mare festival pe o plajă de la malul Mării Negre a fost Nicky Romero. Olandezul aflat în topul celor mai buni 30 de DJ ai lumii a spus că publicul din România este unul special, cu o energie frumoasă, care apreciază fiecare moment din festival. Nicky Romero a oferit, la rândul său, un set memorabil în care a inclus piesele din noul său EP, ,,Perception”, iar single-ul ,,Fire” lansat pe 1 iulie, a fost excelent primit de fanii Neversea.

Headliner în cea de-a doua zi a festivalului Neversea, Smiley a făcut un show de 10. Fiecare piesă cântată de unul dintre cei mai iubiți artiști din România a fost dublată de vocile miilor de fani de la mainstage. Invitatul lui Smiley a fost Juno, iar cei doi artiști au făcut un duet spectaculos pe piesa ,,Pierdut Buletin”. Concertul lui Smiley a fost acompaniat și de un show aviatic impresionant oferit de 5 avioane de acrobație de la Aeroclubul României, care au lăsat scris pe cer mesajul “Welcome dreamers”.

Venit pentru prima dată la un festival în România, ZHU și-a hipnotizat publicul cu sound-ul deep și vocea sa magică. Toată lumea de la mainstage a cântat împreună cu artistul de origine americană, care va fi opening act pentru Swedish House Mafia, fiecare piesă inclusă în live set. De la ,,In The Morning”, ,,Came For The Low” până la uriașul succes ,,Faded”, toate cântecele au avut un adevărat success la public.

Parov Stelar, alături de band-ul său, a oferit un mix perfect de jazz, pop, muzică electronică și swing. ,,Sunt îndrăgostit de România, de publicul de aici, avem o relație frumoasă de câțiva ani și e o bucurie să ne revedem!”, acesta a fost mesajul artistului de origine austriacă la finalul unui spectacol de muzică live de calitate și multă energie pozitivă.

B Jones, Quintino, DJ Dark & Mentol au făcut parte din line-up-ul mainstage-ului Neversea în cea de-a doua zi de festival.

ARTIȘTII DE LA THE ARK, DAYDREAMING, OASIS ȘI TEMPLE AU COMPLETAT LINE-UP-UL PENTRU A DOUA ZI DE EXPERIENȚĂ NEVERSEA

Scena The Ark este locul creat special de creatorii celui mai mare festival organizat pe o plajă din Europa pentru amatorii de rap, trap, breakbeat și dubstep.

Deliric a cântat alături de fani cea mai nouă piesă, ,,Lasă”, lansată ieri, iar Killa Fonic a ales să renunțe la orteză, după ce a suferit o fractură la picior. Artistul român a dansat desculț cu fanii de la The Ark. Show-ul lui Grasu XXL a fost un alt motiv de entuziasm pentru fanii Neversea, care au cântat alături de unul dintre cei mai iubiți artiști hip-hop din România.

Malaa, Netsky, El Nino, Mario Glass & Bvcovia și Rava au completat line-up-ul scenei The Ark în a doua zi a festivalului Neversea.

Cei mai apreciați DJ din cultura underground din România, Raresh, Priku și Arapu au fost invitații scenei Temple, iar scena Daydreaming a fost locul preferat al celor care au vrut să vadă răsăritul alături de DJ-ii preferați: Christian Loffler, Armen Miran, Hernan Cattaneo și DJEFF.Pe scena Oasis, în cea de-a doua zi a festivalului Neversea, au ajuns: Sasha Lopez, Kasia, Le Twins, Moonsound, Sllash & Doppe și Andre Rizo.

În această seară, Arias va deschide mainstage-ul festivalului, urmată de Manuel Riva, Carla’s Dreams, Black Eyed Peas, Alan Walker, W&W, Brennan Heart, iar răsăritul va fi prins la mainstage cu Steve Aoki și celebrul moment “Cake Me!”.

Scenele secundare vor găzdui artiști de top din cultura underground precum: Sit, Cezar B2B Prâslea, Amelie Lens, Milo Spikers, Daydreamers (Dub FX, Marwan, Woodnote), Pascal Junior, Vali Bărbulescu, Șatra B.E.N.Z, Azteca, Connect-R & Johny Romano, Nane și Borgore.

Fanii pot intra în festival începând cu ora 14:00. Detalii pe neversea.com și în aplicația mobilă Neversea Festival.