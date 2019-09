ADDA lansează "Intro Arta, Viață și Iubire", primul material dintr-o serie de 12 piese noi

ADDA lansează "Intro Artă, Viață și Iubire", material muzical ce se va regăsi pe primul album din carieră al artistei ce urmează să fie disponibil pe platformele digitale din această toamnă

Pline de sensibilitate, versurile te transpun într-o călătorie a creației, în care emoțiile și muzică împart același glas. Textul este scris de către artista, muzică este realizată de către ADDA împreună cu Producadoru și Bogdan Marinescu, la vioara l-a avut alături pe Vlad Mazarel, iar piesă este produsă în studiourile Baladda Records.

"Azi începe povestea «Artă, Viață și Iubire». Timp de un an, în fiecare luna, vom scrie împreună câte un capitol. Am scris și am cântat cu sufletul. Toate piesele de pe album sunt inspirate din viață mea și din trăirile mele. Îmi doresc mult să simțiți fiecare poveste așa cum o simt eu. Vreau să va ofer și vouă bucuria, dragostea, motivația și speranța pe care le-am simțit eu cu fiecare cântec. Îmi doresc să fiu emoție pentru voi – fiecare cuvânt și notă. Totul a fost creat din inima pentru inimi! Va mulțumesc! Cu drag, Adda ❤", mărturisește artista.

Regia videoclipului a fost realizată de SAN, conceptul clipului a fost gândit de ADDA, iar producția video a fost asigurată de Cătălin Rizea și Radu Șelaru. Din echipa de creație au mai făcut parte Cristian Bucă (make-up artist), Ilina Dumitru (hairstylist), Ely Adam și Ana Maria Prelipcean (styling).

Artista și compozitoare originară din Târgu Mureș, ADDA a scris versuri încă din adolescență, însă nu s-a așteptat niciodată că piesă ei, "Minți murdare", urcată pe YouTube de un coleg, să îi deschidă drumul în lumea muzicii.

Deoarece mesajul ei a ajuns la atât de multe suflete, ADDA a început să fie urmărită de mii de oameni în online. A crezut în visul ei și a muncit constant, iar astăzi are propria casă de producții, Baladda Records, locul unde iau naștere toate piesele pe care le lansează.

La începutul anului 2019, ADDA a lansat o campania intitulată "CupidonAdda", unde a ales poveștile a 8 cupluri destrămate pentru a le compune câte o melodie cu scopul de a-i împacă cu partenerii lor. În mai, ADDA a lansat piesă "Nouras", urmată de "Gura Lumii", single cu un mesaj puternic despre acceptare și toleranță, însoțit de un clip controversat despre acceptare și iubire.

