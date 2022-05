Începutul verii trebuie să aibă o coloană sonoră adecvată, așadar Alessiah lansează single-ul „Summer Feeling”.

Piesa este scrisă și produsă de o echipă de compozitori norvegieni, Anders Nilsen (producător premiat cu discul de platină, care a lucrat cu R3HAB, Timmy Trumpet, Matoma, W&W), Iselin Solheim (vocea din spatele single-urilor lui Alan Walker "Faded" & "Sing Me To Sleep"), Andre Jensen și Alessiah, și vorbește despre un moment magnific din viața noastră, cel când vine vara și putem crea amintiri de neuitat sub apusurile de soare și cerul violet.

Despre piesă, Alessiah a declarat: „Summer Feeling este un cântec în care toată lumea se poate regăsi. Prima dată când am auzit-o am fost pe plajă cu prietena mea cea mai bună, s-a potrivit perfect și mi-a dat această senzație de vară. A fost nevoie de trei țări pentru a obține această piesă, pe care am înregistrat-o în Norvegia cu Iselin Solheim, Anders Nilson și André Jensen, iar vibe-ul din studio a fost altceva. Am avut cea mai frumoasă experiență ever, sunt veșnic recunoscătoare pentru această oportunitate. Vremea era foarte întunecată, nasul îți putea îngheța dacă stăteai afară prea mult timp, dar această piesă ne-a făcut să simțim că petrecem în Spania. Videoclipul s-a montat perfect într-o locație precum La Muralla Roja. După luni de planificare am adunat echipa și am zburat chiar acolo. Summer Feeling este un strop de emoție, indiferent că este vară sau nu. Putem oricând să stăm pe spate și să ne gândim la asta, implorând vara să se întoarcă”.

Videoclipul oficial este filmat în Spania, într-una dintre cele mai emblematice locații din lume – La Muralla Roja – de o echipă din România. Alessiah și echipa ei au călătorit în Spania pentru a filma videoclipul și pentru a aduce mai aproape acel sentiment de vară, iubit de fiecare dintre noi.