Alex Velea si MIRA lansează primul single împreună, „Cădere în gol”

Alex Velea colaborează cu MIRĂ pentru prima oară și lansează împreună „Cădere în gol”, o piesă sensibilă ce este însoțită de un videoclip în care cei doi artiști sunt protagoniștii unei povești de dragoste în care măștile nu își au rostul.

Single-ul a fost compus de către Alex Velea alături de Theea Miculescu, instrumentalul a fost creat de Răzvan Matache, iar videoclipul a fost regizat de Ciolpan și produs de Lucas Art Film.

Sper din suflet că mesajul acestei piese să ajungă la inimile fanilor și la toți cei care au trăit o poveste de dragoste. «Cădere în gol» este un single la care am muncit foarte mult timp și în care am foarte multă încredere. M-am implicat mult în acest proiect și împreună cu Ciolpan am creat conceptul clipului. Mă bucur că am colaborat pe această piesă cu MIRĂ, un artist care are o voce remarcabilă și o energie uimitoare”, declara Alex Velea.

„Sunt foarte fericită de această colaborare. De când eram micuța, eram mare fană Alex Velea și nu mi-am imaginat vreodată că o să cant împreună cu el pe aceeași piesă, dar iată că vorba aceea cu visele devin realitate, este foarte adevărată. Când Alex mi-a prezentat piesă am știut că vreau să o cant fiindcă mă regăsesc foarte tare în ea. Cred mult în puterea dragostei, iar piesă asta vorbește despre cât de puternică este iubirea”, declara MIRA.



Timbrul sau special și abilitățile de compozitor, la care se adaugă show-ul pe care îl face pe scenă și felul în care dansează, au făcut de-a lungul timpului din Alex Velea unul dintre cei mai iubiți artiști din România. Solistul a cucerit topurile muzicale cu piese precum „Doar ea”, „Secret”, „Când noaptea vine”, „Minim doi”, „E marfă tare” și „Din vina ta”. În urmă cu o luna, artistul a lansat „Neatent”, single care a adunat peste 2 milioane de vizualizări pe YouTube.

MIRA și-a făcut apariția în lumea muzicii în 2012, alături de DJ Marc Ryan și tot în același an a participat la „Vocea României”, în echipa lui Marius Moga. Single-uri precum „Dragostea nu se stinge”, „Bella” sau „Fete din Balcani” sunt doar câteva dintre proiectele care au consacrat-o că artista.

De-a lungul timpului, MIRA a lansat piese precum “Vina”, continuarea hitului “Uit de tine” care a adunat peste 24 milioane de vizualizări pe YouTube și s-a clasat în topul chart-urilor muzicale mai multe săptămâni la rând. A urmat apoi colaborarea cu Vescan pentru „Ce-o fi, o fi”, „Cum de te lasă”, „Maldita noche”, dar și „Străzile din București” (împreună cu Florian Rus), hit ce este în prezent printre cele mai iubite și difuzate piese la radiourile din țară.