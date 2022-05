Alexandra Stan a lansat albumul „Rainbows”

Alexandra Stan a lansat pe 29 aprilie al cincilea album din carieră, „Rainbows”, alături de Universal Music România.

Citește și Papa Francisc ar fi aflat de la Viktor Orban data la care Vladimir Putin va încheia războiului din Ucraina

Noul material discografic include piese deja cunoscute, precum „Come Into My World” (feat. Nervo), „Tokyo” si „Obsesii”, dar si melodii noi, ca „Lie” (inspirată de marea cântăreaţă Maria Lătăreţu), „It’s My Life” sau „Kame Ha” (alături de Ana Tobor, primul influencer virtual din România).

„Am aşteptat atât de mult lansarea acestui album! Şi mă bucur că în sfârşit e aici, îl puteţi asculta şi voi. Am muncit mult la Rainbows, mi-am pus sufletul în versuri, am scris, am compus, am stat multe ore în studio, dar a meritat totul. Albumul vă trece prin multe stări, aşa cum mi s-a întâmplat şi mie. De fapt, de asta se numeşte Rainbows. Un amalgam de trăiri, de sentimente frumoase, încărcate de emotie. O să ascultaţi piese pop, dar şi balade, o să dansaţi, dar o să intraţi şi într-o stare de melancolie. Sper să vă placă, în Rainbows este despre mine, despre tine, despre noi toţi şi trăirile noastre”, a spus Alexandra Stan.

O colecție de 15 cântece, fiecare piesă prezentând o latură diferită a Alexandrei Stan, titlul „Rainbows” nu doar că este o metaforă pentru melodii, cât şi pentru artistă, arătând și diversele atitudini ale Alexandrei - jucăuşă, îndrăzneaţă, extravagantă, misterioasă sau doar girl next door. Materialul este un caleidoscop de ritmuri, teme, mesaje și abordări când vine vorba de videoclipuri muzicale. Având în vedere versatilitatea acestui album, există cel puțin o melodie potrivită pentru fiecare dispoziție și gust personal.

Fiecare melodie dezvăluie un nou unghi al acestui album cu mai multe fațete, a creat și mai multă așteptare pentru fanii Alexandrei Stan, până când aceștia vor putea obține o imagine completă a „curcubeului” ei plin de culori. De la dans și cântând cu sufletul la gură pe single-uri precum „Come Into My World”, o colaborare cu duo-ul de surori DJ de renume mondial, NERVO, „Tikari”, „I Think I Love It” și „Aleasa”, până la sentimentul de nostalgie și sinceritate, precum „Tokyo”, „Cherry Lips”, „Bad at Hating You” și „Lie”, acest album promite a fi cea mai autentică și distinctivă înregistrare pentru Alexandra Stan de până acum.

Albumul include și o noutate pentru un artist român, o colaborare cu primul influencer digital român, Ana Tobor, pentru piesa de inspirație J-pop, „Kame Ha”.

Tracklist:

1. Rainbows

2. Come Into My World (with NERVO)

3. It’s My Life

4. I Think I Love It

5. Tikari (feat. LiToo)

6. Kame Ha (feat. Ana Tobor)

7. Tokyo

8. Boy, Bye!

9. Bad at Hating You

10. Cherry Lips

11. Lie

12. Outro

Bonus tracks:

13. Obsesii

14. Aleasa

15. Take Me Home

Vezi și: Magie pe TikTok