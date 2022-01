Alexandra Stan, în topul preferințelor fanilor pe Spotify cu piesa Mr. Saxobeat

Hit-ul „Mr. Saxobeat”, semnat Alexandra Stan, este cea mai ascultată piesă românească de pe Spotify. Deși a fost lansată în urmă cu 11 ani, piesa e încă populară pe multe platforme de conținut muzical.

Mr. Saxobeat a ajuns la peste 300 de milioane de ascultări pe Spotify, după ce în noiembrie 2020 atinseze borna 200 de milioane.

În plus, piesa stabilește recorduri și pe YouTube, unde a strâns un total de peste 1,2 miliarde de vizualizări pe diversele canale oficiale de YouTube.

„Wow, în ultimele 15 luni piesa mea Mr. Saxobeat a adunat încă 100.000.000 de ascultări. Sunt cifre foarte mari, mi-e și greu să le vizualizez, dar sentimentul este incredibil. Muzica mea nu are granițe, ajunge oriunde, iar asta este cel mai important. Mă bucură faptul că, prin platformele digitale, noi, artiștii, am continuat să bucurăm și să sensibilizăm prin muzică, chiar dacă pandemia ne-a pus pe pauză concertele și întâlnirile live cu fanii. Sunt recunoscatoare pentru tot”, a dezvăluit artista.

Vezi clipul AICI!

Alexandra Stan, nou album în 2022

În octombrie 2021, Alexandra Stan a lansat piesa Tokyo, extrasă de pe albumul „Rainbows”, care urmează să fie lansat în prima jumătate a anului 2022. Tot în 2021, Alexandra a lansat piesa în limba română Aleasa și single-ul Come Into My World, în colaborare cu renumitele surori NERVO. De asemenea, artista a lucrat împreună cu Faustix și Zookeepers pentru piesa Future Calling.

Alexandra Stan şi-a făcut debutul în muzică alături de MediaPro Music, cand a lansat single-ul Lollipop / Param Pam Pam. Ulterior, au urmat single-uri ca Mr. Saxobeat, Lemonade sau Get Back (ASAP). La 10 ani distanţă, artista a reintrat în portofoliul Universal Music România & MediaPro Music.

Fotografii: YouTube

Vezi și VIDEO: