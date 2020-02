Alexandra Stan lanseaza videoclipul piesei „Obsesii”

Pe 02.02.2020, la ora 20:00, Alexandra Stan a lansat pe canalul sau de YouTube videoclipul piesei „Obsesii”, fiind primul proiect lansat anul acesta de catre artista.

Vineri, 31 ianuarie 2020, Alexandra a postat pe conturile sale de streaming melodia „Obsesii”, locul in care aduna milioane de ascultari.

Daca publicul a facut obsesii pentru toate melodiile lansate de catre Alexandra pana in prezent, cu siguranta poezia vizuala si auditiva numita simplu „Obsesii” va cuceri inimile fanilor de pretutindeni, chiar daca are versuri in limba romana. Spusa in cele mai frumoase metafore, cu versuri scrise de catre Alex Pelin, piesa „Obsesii” aduce in prim plan ideea ca iubirea poate deveni cea mai grea obsesie.

Melodia „Obsesii” a fost compusa de catre Vlad Lucan si Alex Pelin, iar vibe-ul general pare sa te conduca intr-un univers personal, ce mizeaza pe imagini create de imaginatie.

Bogdan Daragiu, regizorul videoclipului, transpune in alb-negru cele mai intense dorinte; imagini ce construiesc un univers magnetic, cu treceri de la lipsa la dorinta si, mai apoi, la stare.

Alexandra si-a facut debutul in muzica alaturi de MediaPro Music, cand a lansat single-ul “Lollipop / Param Pam Pam”. Ulterior, au urmat single-uri ca “Mr. Saxobeat”, “Lemonade” sau “Get Back (ASAP)”. La 10 ani distanta, artista a reintrat in portofoliul Universal Music Romania & MediaPro Music. Alexandra Stan a cucerit intreaga lume cu hitul „Mr. Saxobeat”, iar anul acesta aniverseaza 10 ani de activitate muzicala. De-a lungul carierei sale, artista a lansat patru albume (Saxobeats, Unlocked, Alesta, Mami), cu zeci de single-uri de top, a avut colaborari cu artisti ca Daddy Yankee, Havana, Mohombi sau Manuel Riva si a strans o comunitate online de peste 6,5 milioane de fani. Alexandra este si singura artista din Romania a carei piesa, „Mr Saxobeat”, a fost interpretata de un alt star international, Selena Gomez.