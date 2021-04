Alexandra Stan, primul concert live după o pauză de un an

Alexandra Stan își invită fanii din întreaga lume într-un concert live, pe 15 aprilie, la ora 21.00, prin cadrul unei platforme online.

Deși pandemia a afectat industria muzicală, artiștii s-au adaptat la noua realitate, astfel că interacțiunile cu fanii au loc online, în special prin social media. Acum, prin Netbox, Alexandra susține primul concert live după o pauză de un an.

„Am emoții de parcă ar fi pentru prima dată când susțin un concert. Am simțit că e momentul să retrăiesc alături de fanii mei bucuria unui show, chiar dacă de data asta este făcut într-un alt mod. Eu mă pregătesc intens pentru 15 aprilie, fac repetiții cu trupa zilnic, vreau să fie o experiență frumoasă pentru fanii mei din întreaga lume”, spune Alexandra Stan.

În cadrul concertului, Alexandra va cânta cele mai recente single-uri, precum „Aleasa”, „Take Me Home”, dar și hiturile „I did it, Mama” și „Mr. Saxobeat”. Fiind vorba de un concert online, biletul este 30.

foto: PR; Instagram Alexandra Stan

