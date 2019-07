Alexandra Stan semnează cu Universal Music România și lansează single-ul „I Think I Love it”

Alexandra Stan, unul dintre putinii artisti romani care cucereste constant topurile internationale cu piesele sale, a revenit in 2019 cu un single reggae-pop ce-si va face imediat loc in playlist-ul tau de vara.

Alexandra intra in portofoliul Universal Music, cea mai mare casa de discuri din lume, si revine cu primul single din 2019 - „I Think I Love it”.

Asculta / Descarca piesa: https://AlexandraStan.lnk.to/IThinkILoveIt

Piesa este compusa de Petre Ioachim, Krishane, Radu Bolfea, Adelian Stanga si Vlad Lucan si va fi inclusa pe urmatorul album al artistei.

Alexandra si-a facut debutul in muzica alaturi de MediaPro Music, cand a lansat single-ul “Lollipop / Param Pam Pam”. Ulterior, au urmat single-uri ca “Mr. Saxobeat”, “Lemonade” sau “Get Back (ASAP)”.



La 10 ani distanta, artista reintra in portofoliul Universal Music Romania & MediaPro Music.

In urma cu 3 saptamani, Alexandra a interpretat live melodia “I Think I Love it” in cadrul petrecerii anuale a celor doua case de discuri. In plus, Alexandra pregateste si lansarea videoclipului, o surpriza vizuala, realizat chiar in orasul ei natal, Constanta.

Alexandra Stan a cucerit intreaga lume cu hitul „Mr. Saxobeat” iar anul acesta aniverseaza 10 ani de activitate muzicala.

De-a lungul carierei sale, artista a lansat patru albume (Saxobeats, Unlocked, Alesta, Mami), zeci de single-uri de top, a avut colaborari cu artisti ca Daddy Yankee, Havana, Mohombi sau Manuel Riva si a strans o comunitate online de peste 6,5 milioane de fani.

Alexandra este si singura artista din Romania a carei piesa, „Mr Saxobeat”, a fost interpretata de un alt star international, Selena Gomez.

Universal Music Romania este parte a Universal Music Group, cea mai mare casa de discuri din lume. Universal Music Romania si-a castigat pozitia de lider de piata inca de la infiintare, in 2006, datorita strategiei sale inovatoare. Pe langa activitatile clasice de casa de discuri, productie, distributie si promovare de continut muzical, Universal Music Romania este si o companie de marketing, implicata constant in dezvoltarea de strategie de brand, bazata pe asocierea cu industria de entertainment, prin realizarea unor parteneriate strategice intre label, artisti si brand-uri.

Parte a Universal Music Romania, MediaPro Music a fost infiintata acum 23 ani si detine un catalog local important, ce include peste 8000 de piese. Cu zeci de artisti de top, albume de succes si premii muzicale, sute de hituri si concerte, MediaPro Music este una dintre cele mai importante prezente din industria muzicala locala.