Alexia, artista care a cucerit publicul alături de DJ Project, se pregătește intens de Bacalaureat

Lansează piese care au milioane de vizualizări pe YouTube și au succes pe platformele digitale, însă Alexia nu neglijează școala și pregătirile pentru Bacalaureat, pe care îl va susține anul viitor.

Chiar dacă contextul actual i-a pus în așteptare anumite planuri și proiecte, iar mersul la școală s-a transformat în cursuri predate online, artista s-a adaptat situației și profită de tot timpul pentru a se dedica studiilor și a se pregăti cât mai bine pentru examenul pe care-l va susține în 2021. Părinții ei sunt în permanență alături de Alexia, o susțin în tot ceea ce-și dorește să facă pentru viitorul ei și o ajută să îmbine cu succes școala, unde este fermecată de geografie, și muzica.

“Sunt un copil foarte norocos, părinții și familia mea au fost mereu lângă mine și au crezut în visul meu. Pentru asta le mulțumesc. Probabil nu e cel mai ușor să faci mai multe lucruri în același timp, dar când îți dorești ceva și există pasiune, nu ai cum să dai greș. Treptat, am renunțat la lucrurile și persoanele care nu mă ajutau să evoluez. Când toți prietenii mei ieșeau în oraș, eu cântam. Niciodată nu am fost genul de copil căruia să îi placă ieșirile dese în parc, în oraș cu prietenii, decât dacă simțeam nevoia de o pauză. Preferam în acel timp să muncesc pentru visul meu. Am fost adesea judecată pentru treaba asta, dar nu regret. Sunt foarte recunoscătoare acum și mândră de mine că am preferat să îmi focusez atenția asupra muzicii”, a spus Alexia.

Deși are numai 17 ani, artista muncește foarte mult pentru visurile ei și luptă pentru a ajunge acolo unde își dorește, pe scene mari, iar muzica ei să fie ascultată și apreciată de cât mai mulți oameni. Și, chiar dacă viața ei înseamnă muzică și școală și se concentrează asupra lucrurile importante și benefice pentru ea și cariera ei, Alexia este pasionată și de călătorii. “Îmi place mult să călătoresc, să petrec timp de calitate cu oameni de calitate. Abia aștept să se mai relaxeze lucrurile și să-mi pot relua aceste activități”, a completat Alexia.

