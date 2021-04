Alexia dă voce gândurilor și sentimentelor în noul ei single, „Gemeni și balanță”

Alexia lansează clipul noului său single, „Gemeni și balanță”, o piesă de dragoste despre compatibilitate și dorința de a iubi. Vocea ei suavă este o declarație a pasiunii care este pusă la încercare de nepotrivirea semnelor astrologice.

Piesa a fost compusă de Alex Pelin și Vlad Lucan, scrisă de Alex Pelin și produsă de Vlad Lucan. Clipul a fost realizat de Bogdan Daragiu (regizor & DOP) și Loops Production (producție).

„«Gemeni și balanță» este o piesă extrem de diferită, specială și personală. A luat naștere cam în 3-4 ore, dintr-o joacă, la studio. Este specială pentru că eu sunt zodia gemeni, cu ascendent în balanță, ascendent pe care l-am aflat total întamplator, după ce am înregistrat piesa. Cool, nu? Sunt foarte fericită ca am revenit cu o nouă piesa, în care sper să vă regăsiți, mai ales voi, gemenii și balanțele. Rezultatul mă încântă foarte tare, am avut parte, din nou, de o echipă deosebită, așa că, le mulțumesc tuturor celor implicați. Mulțumesc că au avut grijă ca «Gemeni și balanță» să sune și să arate în acest fel”, a spus Alexia.

Clipul și piesa reprezintă un puternic labirint al gândurilor, sentimentelor și dorințelor. Artista se luptă cu toate acestea pentru a găsi dragostea, însă propriile gânduri ajung să o dezamăgească. Întreaga luptă de a păstra iubirea intactă creează o contradicție invariabilă între momentele de candoare sau liniște și cele cu agitație sau tulburare.

foto: PR

