Alexia lansează videoclipul piesei „Pentru tine”

Alexia este o artistă cu un talent uriaș, extrem de expresivă și camelonică. După ce prima sa piesă, Cronic, feat. DJ Project, s-a bucurat de succes, Alexia lansează Pentru tine, o melodie sensibilă, cu un mesaj puternic, despre sacrificiile pe care o persoană le poate face într-o relație de iubire.

“<<Pentru tine>> este o piesă profundă, plină de emoție. E despre momentul în care renunțăm la tot și la toate, până și la cele mai prostești orgolii și ambiții, atunci când am face cele mai nebunești lucruri și sacrificii, doar ca să fim cu persoana iubită. Asta înseamnă <<Pentru tine>>. Sper să se regăsească mulți ascultători în povestea piesei și să-i înțeleagă mesajul”, a spus Alexia.

Clipul o prezintă pe Alexia într-o zonă extrem de feminină, dar și puternică și, chiar dacă filmările au scos-o din zona de confort, artista a reușit să îmbine stilurile ei preferate și s-a bucurat de această experiență, alături de o echipă fantastică. “Sunt foarte fericită și recunoscătoare. Am lucrat cu o echipă de vis, oameni mai mult decât minunați. Mi-au dat multă energie și cred că s-a simțit lucrul acesta. A fost cu totul peste așteptările mele. Am reușit să fiu eu 100% și asta contează mult. Îmi place să îndrăznesc… așa că, am fost mai girlish, dar și rockish”, a completat Alexia.

Piesa este scrisă de Alex Pelin, iar muzica este semnată de Alex Pelin, Vlad Lucan și Radu Pârvulescu.

Clipul a fost regizat de Andra Marta și Cristina Poszet, director de imagine a fost Alexandru Mureșan, iar producția, editarea și colorizarea aparțin NGM Creative.

