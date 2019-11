Alexia Țalavutis își sărbătorește al doilea majorat în videoclipul piesei “Shoturi pe banii mei”

Dupa “Bine-ai venit in lumea mea” si “Aromáta”, Alexia Talavutis lanseaza cel de-al treilea single, “Shoturi pe banii mei.

Piesa poarta semnatura unei echipe extinse, cu care Alexia a colaborat si in trecut si din care fac parte Liviu Teodorescu, Matteo, Yoggi (Ionut Vasilache), Robert Toma si Diana Rubinescu.

“Piesa s-a nascut super spontan si natural si am simtit ca e dragoste de la primele beat-uri. Cu Matteo lucrasem foarte bine si la Aromáta, asa ca am dus mai departe povestea si pentru acest single. Cu Liviu stie toata lumea ca avem in spate istoria Lala Band, insa a fost prima noastra colaborare muzicala si a fost absolut minunat. Per total, a fost o echipa alaturi de care am lucrat cu tot sufletul si alaturi de care sper sa construiesc si de aici incolo”, spune Alexia.

“Shoturi pe banii mei” vine cu o invitatie la un retro party, cu dor de petrecerile de majorat, cu veselia care deja a devenit semnatura artistei, dar poate si cu putina nostalgie pentru vremurile in care fiecare dintre noi a marcat momentul majoratului.

Astfel, ideea clipului a venit “chiar in timp ce scriam piesa. Ne gandeam la atmosfera stinghera de la inceputul unei petreceri. Liviu si cu mine ne-am amintit de majoratele noastre, de cat de important a fost cand am implinit 18 ani, dar si cat de mult ne-am distrat, cum aratau si se simteau petrecerile de majorat atunci. Pentru mine, majoratul a fost pretextul perfect sa dau prima mea mare petrecere. Si chiar asa a fost, am avut 80 de invitati, eram o fata populara :) Se pare ca de-atunci imi placea sa dau shoturi pe banii mei :))”, isi aminteste Alexia.

De la cel “de-al doilea majorat al Alexiei” nu puteau lipsi, insa, VIP-urile, asa ca la invitia ei au raspuns fostii colegi Lala Band: Liviu Teodorescu, Sore, Ana Baniciu, Dima Trofim, dar si Matteo, Gabi Bagu, Mike Antony, Radu Constantin, Maria Ghiveciu, Cristina Almasan si Viviana Sposub (Vorbeste Lumea), care au format nu doar distributia perfecta pentru clip, ci si gasca ideala de petrecere de majorat si nu numai.

Regia videoclipului ii apartine lui Criss Blaziny, care a tradus ideea de retro party in imaginea perfecta.

Muzica: Ionut Vasilache, Liviu Teodorescu, Alexia Talavutis, Diana Rubinescu, Robert Toma

Versuri: Ionut Vasilache, Liviu Teodorescu, Alexia Talavutis