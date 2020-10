ALMA lansează single-ul “My Mama Told Me”

ALMA, tânăra și talentata artistă originară din Bulgaria, cunoscută pentru sound-ul pop melancolic, lansează single-ul "My Mama Told Me", a cincea piesă, un proiect cu o notă rebelă.

Piesa este compusă alături de producătorul bulgar de top, și totodată artist hip-hop, Pavell. "My mama told me" este un track dance despre tinerețe și greșelile făcute de către oamenii neexperimentați în căutarea identității.

Piesa "My Mama Told Me” vine însoțită de un videoclip filmat într-o școală, în care ALMA se trezește într-o realitate paralelă, în care ea și umbrele care dansează exprimă gânduri izvorâte din comportamente.

Anterior acestei piese, ALMA a lansat balada "Be Alright", despre dragoste, speranță în tot contextul pandemic. Piesa a fost inclusă în peste 40 de playlisturi din Bulgaria, Polonia, România, Germania, Italia, Grecia, Turcia și Ucraina.

ALMA a cucerit inimile oamenilor odată cu lansarea primei sale piese, "Perfect", care s-a bucurat de succes în topurile muzicale din Polonia, Rusia sau Grecia, devenind ulterior și cea mai populară melodie bulgară în 2019.

ALMA, premiată cu "Debutul Anului" la Premiile anuale muzicale bulgare

Numeroasele realizări ale Almei de până acum includ, de asemenea, numărul 1 in Shazam Top 200 Bulgaria, #8 timp de 2 săptămâni în topul radio din Polonia, #23 în Shazam Top 100 Rusia etc. In urmă cu câteva luni, ALMA a fost premiată cu „Debutul anului” la Premiile anuale muzicale bulgare și a fost nominalizată la „Cea mai bună artistă feminină”. Recent, Alma a primit nominalizarea pentru „Femeia anului”, în domeniul muzicii.

