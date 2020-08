AMNA lansează „Bine cu mine”

Este foarte important să ne apreciem pe noi înșine, să avem grijă de sufletul nostru și să ne găsim liniștea. Pentru unii oameni, a fi bine cu ei înşişi poate însemna creșterea încrederii în sine, pentru alții gestionarea stresului, ieșirea din zona de confort, relațiile amoroase, atingerea succesului și multe altele.

„Bine cu mine” continuă povestea muzicală creată de AMNA și redă în versuri un statement emoționant despre selflove, echilibru și despre curajul de a ne accepta așa cum suntem.

Compusă de către AMNA împreună cu Edward Sanda, piesa este însoțită de un videoclip în regia lui Silviu Mîndroc ce completează mood-ul piesei și dezvăluie naturalețea artistei.

„M-am simțit foarte bine la filmări, unul dintre motive a fost faptul ca am colaborat cu regizorul meu de suflet, Silviu Mîndroc, alaturi de care am lucrat la o bună parte din proiectele lansate. Videoclipul este unul de imagine, am filmat alături de câteva fete minunate”, povestește AMNA.

