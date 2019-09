AMNA lansează „În ochii lui”, al treilea episod muzical din seria pieselor inspirate din viața artistei

Pentru single-ul „În ochii lui”, AMNA a colaborat cu Edward Sanda, alături de care a lansat și „Milioanele de suflete”.

„Când iubeșți, indiferent în ce loc te afli sau prin ochii cui te uiți, vezi persoana iubită sau, cel puțîn, acesta este gândul care te guvernează. O cauți pretutindeni și-ti dorești s-o întâlnești. Păcat că oamenii se pierd.

Neasumarea sau lipsa curajului pot fi obstacole decisive în calea fericirii unui cuplu, dese fiind situațiile în care cei doi se trezesc străini... Nici măcar prieteni. Piesa mea este un îndemn la adevăr, să ai curajul de a-l recunoaște și de a-l exprima, pentru că adevărul este cel care te potențează și îți aduce soluții reale atât pentru propriul bine, cat și pentru cel din cuplu”, povestește AMNA.

După ce a cucerit publicul cu piese precum „Tell Me Why”, „În oglindă” (feat. Robert Toma) și „Arme” (feat. What’s UP), care au reușit să strângă milioane de vizualizări pe YouTube și să ajungă în topurile radiourilor din România, AMNA a lansat „De Câte X Vrei Tu” și a colaborat cu Robert Toma pentru „Aproape cel mai departe”.

A umat „Ce rămâne de făcut”, feat. KEED de la Șatra B.E.N.Z., iar la finalul lui martie piesă „Banii”, alături de Dorian Popa. La începutul verii, artista a colaborat cu Edward Sanda pentru single-ul și clipul „Milioanele de suflete”, iar de șase luni postează săptămânal pe canalul sau de YouTube cover-uri precum „Un actor grăbit", „Tu n-ai avut curaj", „A fost iubire", „Mai frumoasă", dar și creații proprii precum „Mama" și „14 Februarie".