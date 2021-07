Ana Petcu s-a lansat în muzică prin single-ul „Mayday”

Cu milioane de vizualizări pe TikTok și o carieră în radio, Ana Petcu a hotărât să facă pasul cel mare și să-și adauge în portofliu și profesia de artist.

Astfel, la 20 de ani, Ana Petcu a lansat primul ei single, „Mayday”, o piesă pe care a scris-o împreună cu producătorul Marius Mirică, inspirată fiind dintr-o experiență personală a artistei. Clipul piesei „Mayday” a fost regizat de Șerban Racovițeanu.

„Am ilustrat în versuri exact jocul vârstei mele, chase-ul dintre doi - ‘just came in, saw you there, imma act like I don’t care,/ I want you, yes indeed, I got everything you need’. Mi-am dorit să merg și în direcția de women empowerment, pentru că văd multe fete care au nevoie de validare masculină - ‘I’m a queen myself, don’t need no kings/ I’m a queen myself, I know my kinks’”,a spus Ana Petcu.

„A fost odată ca niciodată un tip de care eu am fost îndrăgostită până peste cap, doar că se mulțumea cu prea puțin și eu nu știu să dau atât de puțin, eu pot totul sau nimic. Refrenul l-am construit împreună cu Marius Mirică și am ajuns repede la cuvântul cheie: “Mayday”, cuvânt pe care l-am avut pe repeat câteva luni”, a adăugat artista.

foto: PR

