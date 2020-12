Andra, Carla’s Dreams, INNA și Irina Rimes urcă pe scena The Artist Awards și aduc show-uri live incendiare

Luna aceasta, la PRO TV, cei mai iubiți artiști și creatori de conținut vor fi premiați pentru rezultatele obținute în anul în curs, în cadrul The Artist Awards. Mai sunt doar câteva ore în care românii își pot vota preferații, pe theartistawards.com , și pot alege câștigătorii categoriilor Best New Act, Best DJ/ Electronic/ Dance Act, Best trap act, Best Video, Best Song, Best Collaboration, Best Female, Best Male, Favorite Artist, Beauty Award, Content Creator of the year, Best Sketch și The Artist.