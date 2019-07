Andra dă startul verii cu o nouă colaborare internațională. Ce piesă hot a lansat VIDEO

În stilul caracteristic, deja putem spune că nu există și nu ar trebui să existe o vară fără o piesă cu ritmuri latino-calinte și versuri în limba spaniolă de la Andra.

Una dintre cele mai apreciate și talentate artiste din România a revenit cu o colaborare incendiară, care ne obligă să dăm boxele la maximum. Piesa Camarero este aici, pregătită să dea coloana sonoră a acestei veri.

Colaborarea cu Descemer este una firească, venită după ce ei s-au întâlnit în 2017 și au petrecut împreună câteva zile într-un studio din București, compunând și experimentând pe diverse ritmuri. Andra a fost încântată de creativitatea și personalitatea compozitorului cubanez, iar Descemer a rămas impresionat de vocea Andrei și de compatibilitatea ei cu stilul care l-a consacrat, latino cu elemente de hip-hop. Atunci a luat naștere piesa “Camarero“, Andra influențând piesa de la primele versuri și acorduri, cubanezul ascultând cum sună piesa pe vocea ei.

”Să lucrez cu Andra, cea mai mare artistă din România, este o mare plăcere. Sunt convins că piesa Camarero se va auzi toată vara!“, a declarat Descemer Bueno.

“Descemer are un simț extraordinar pentru muzica ritmată, are salsa în sânge, umor și creativitate incredibila. Mă bucur că am avut ocazia să ne cunoaștem. Cred că mai putem face multe lucruri frumoase împreună”, a spus Andra.

Videoclipul a fost filmat în mai multe locații exotice și a surprins vibe-ul senzual al piesei. Cât au filmat împreună, Andra și Descemer s-au distrat, au dansat și au stat de vorbă, aflând cât de multe au în comun.

Cântând în limba spaniolă, Andra a împrumutat elemente stilistice din cultura latino. Pentru videoclipul piesei CAMARERO, artista a schimbat 3 ținute, colorate, senzuale, accesorizate cu cercei mari și pălării, cu machiaje și coafuri în concordanță - încadrându-se perfect în peisajul unei petreceri la malul mării.

Prima colaborare dintre Andra si Descemer Bueno a fost pentru versiunea în limba română a hitului ”Nos Fuimos Lejos”, alături de Enrique Iglesias, singura variantă a piesei cu un artist din Europa. Varianta în limba română a “Nos Fuimos Lejos“ a fost singura care aproape a egalat numărul de vizualizări pe YouTube ale piesei originale (52 milioane, respectiv 55 milioane). Colaborarea lui Enrique Iglesias, Descemer Bueno și Andra a avut 2 milioane de vizualizări în primele 36 de ori și a devenit în scurt timp numărul 1 pe toate canalele de difuzare.

Similar, “Sudamericana“, în colaborare cu Pachanga, a înregistrat un succes imens în Europa. A fost în TopTrending YouTube Nr. 1 timp de 14 zile pe Romania si a intrat în Top Trending in Italia, Spania si Germania in primele 24 de ore. Ea a fost difuzata la radiourile si cluburile din Columbia, Spania, Italia, Mexic si Brazilia.

Un alt artist premiat cu Latin Grammy, cu care Andra a colaborat, este David Bisbal. Împreună au cucerit fanii cu piesa “Without You”, un imens hit în România și în țările vorbitoare de spaniolă, înregistrând un record încă nedepășit de alt artist român: cele mai multe vizualizări în primele 24 de ore de la lansare, adică 2,4 milioane.

Născut la Havana, Descemer este cunoscut atât ca solist, cât și ca producător muzical și compozitor. A iubit dintotdeauna muzica, începându-și cariera ca profesor de muzică, iar apoi ca membru într-o formație de jazz. A scris muzică și pentru filme, dintre care Havana Blues (2005) și Havana Eva (2010), ambele premiate la festivaluri și cu distincția de “Cea mai bună coloană sonoră“. Are în portofoliu deja 12 hituri nr. 1 în Top Billboard, 31 premii și 17 nominalizări inclusiv Latin Grammy și Latin Billboard.