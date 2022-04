Andreea Bostanica iși caută iubit în cel mai recent videoclip

Supranumită Regina TikTok-ului, Andreea Bostanica a lansat o nouă melodie însoțită de videoclip, „Caut iubit”, care a luat naștere în cadrul unei sesiuni muzicale organizate de The One Records, la care au participat mai mulți artiști și compozitori talentați.

„Pentru mine a fost o experiență foarte plăcută să văd cum se face o piesă încă de la zero, fiind și prima dată în viața mea când am participat la o sesiune de compus. Ideea piesei i-a venit lui Dominique, după ce a văzut la mine pe story că făceam glume pe seama faptului că nu-mi găsesc iubit și sunt mereu singură. Asta după ce fanii curioși mă întrebau mereu în comentarii dacă am iubit, lansând tot felul de presupuneri prin care mă cuplau cu diverși vloggeri cu care colaborez. Astfel ne-am gândit toți că ar fi un subiect bun de piesă. Să cânt despre cerințele pe care ar trebui să le îndeplinească iubitul ideal în viziunea mea. Sunt sigură că multe fete de vârsta mea se regăsesc atât în mesajul piesei, cât și în textul funny în care vorbesc despre lucrurile care mă atrag la un băiat, respectiv despre aspectul fizic, trăsăturile de caracter și calitățile pe care ar trebui sa le aibă un băiat de care m-aș simți atrasă. Melodia a prins contur după ce Dael Damsa a început să lucreze la producție în timp ce restul colegilor prezenți la sesiunea muzicală a venit fiecare cu idei funny pentru partea de text”, a povestit Andreea Bostanica.

La fel ca și în cazul videoclipurilor anterioare, acesta a fost semnat de echipa de la MAU Creative. Scenariul clipului se învârte în jurul ideii unui casting la care participă mai mulți băieți care vor să cucerească inima Andreei Bostanica, încercând să-i capteze atenția prin felul lor de a fi.

Printre cei care au participat la filmări și au jucat într-un mod foarte amuzant rolul personajelor se numără mai mulți vloggeri: Vlad și Cristi Munteanu, Conacu, Meitii, Cucu (Noaptea Târziu) cât și artiști populari: Zanni (câștigător Survivor), Emilian, Juno, Dael Damsa. Rolul membrelor din juriu este interpretat de Andreea Bostanica, de mama ei și de Dominique.

