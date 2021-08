Andreea Bostanica, supranumită „Regina TikTok-ului din România”, lansează piesa „Diamantul”

Andreea Bostanica lansează videoclipul piesei „Diamantul”, una dintre cele mai fierbinți melodii ale verii. Videoclipul noului single a fost foarte așteptat de către public, devenind viral pe TikTok.

Atât videoclipul cât și versurile noului single „Diamantul” se concentrează pe subiectul popularității vedetelor din mediul online. Această popularitate vine la pachet atât cu un mare val de oameni care devin fani, cât și cu reversul medaliei: mulți oameni care devin hateri și care fac bullying online.

„În urma mai multor comentarii de hate pe care le-am primit pe TikTok, am decis împreună cu echipa mea de la The One Records să facem o piesă pe care să le-o dedicăm atât fanilor, cât și haterilor dar care să aibă un mesaj serios transmis într-o formă fresh, puțin mai funny, pe caterincă, exact pe vibe-ul care mă caracterizează, cum mi-am obișnuit și publicul urmăritor, fiindcă de problema asta cu bullyingul din online se lovește orice adolescent sau persoană publică prezentă pe social media”, a spus Andreea Bostanica.

Videoclipul piesei a fost creat de echipa celor de la MAU Creative, cu care Andreea a mai colaborat în trecut și pentru alte videoclipuri.

