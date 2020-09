Angela Rusu lansează „Tată, bucuria mea”! În videoclip apare chiar părintele artistei, Mihai Rusu

Cântăreața Angela Rusu lansează o piesă specială pe care i-o închină tatălui ei și care este un mod de a-i spune „Mulțumesc” pentru tot ce a făcut pentru ea. Melodia se intitulează „Tată, bucuria mea”, iar videoclipul conține o premieră, întrucât personajul pricipal este chiar tatăl artistei, Mihai Rusu.

Versurile piesei îi aparțin în totalitate artistei, iar realizarea clipului a fost inițial o bătaie de cap, deoarece Mihai Rusu a fost greu de convins să accepte provocarea de a apărea în fața camerelor de filmat. Angela Rusu a reușit să-l convingă până la urmă, iar rezultatul a fost la superlative: filmările au fost realizate într-o casă din comuna în care a copilărit artista.

„Părinții sunt icoana noastră, iar tatăl meu este pentru mine cel mai important om. Un exemplu, un model de viață. Piesa ‘Tată, bucuria mea’ este un fel de răsplată pentru tot ce a făcut pentru mine. Nu am știut cum să îi spun mulțumesc decât prin acest cântec ale cărui versuri le-am făcut chiar eu. Sunt din toată inima mea, l-am scris cu inima, cu multe emoții și bucurie, și sper să vă placă. Iar dacă nu știți cum să vă răsplătiți părinții pentru că v-au crescut, puneți-le piesa aceasta și se vor bucura foarte mult. Filmările s-au desfășurat în comuna Țaga, locul în care eu am copilărit, într-o casă bătrânească superbă. Am vrut să fie totul cât mai autentic și să mă întorc un pic la origini. Am reușit să retrăiesc acele momente de când eram o copilă, pentru că l-am avut lângă mine și pe tata. A fost greu să îl conving să accepte apariția în videoclip, el fiind foarte emoționat și neobișnuit cu camerele de filmat, dar am reușit și chiar s-a descurcat bine. Sunt foarte mândră de această piesă și sper să vă placă, pentru că este făcută cu suflet”, a spus Angela Rusu.

foto: PR; arhivă personală

