Angela Rusu, scene incendiare în videoclipul „Te iubesc la fel”: „Nu am mai filmat niciodată așa”

Angela Rusu lansează piesa "Te iubesc la fel", cu o coloană sonoră diferită față de stilul muzical cu care ne-a obișnuit până acum. Versurile reprezintă reînnoirea jurămintelor dintre ea și soțul ei Marius, care apare pentru prima dată într-un videoclip, iar scenele dintre cei doi sunt explozive. Artista a recunoscut că este pentru prima oară când acceptă cadre atât de delicate.

După succesul pe care l-a înregistrat cu piesele "Ce iubire adevărată" sau "Dor de mamă, dor de tată", cântăreața Angela Rusu lansează o altă piesă specială, intitulată "Te iubesc la fel", în colaborare cu Studio Viper Production.

Versurile reprezintă reînnoirea jurămintelor de dragoste dintre soți, și beneficiază de un videoclip incendiar, în care protagoniști sunt chiar celebra artistă și soțul ei Marius Moldovan, cu care trăiește o frumoasă poveste de dragoste de aproape zece ani. Filmările au durat șapte ore și s-au desfășurat pe Lacul Colibița, între munții Călimani și munții Bârgău, cu cadre de vis din mai multe locații, iar designerii Diana Antohi și Adina Buzatu s-au ocupat de vestimentația lor. Angela a fost în mare vervă la filmări, s-a simțit bine și a fost deschisă la scenele propuse de regizorul videoclipului, însă una dintre ele a cam intimidat-o!

Așadar, pentru prima oară în carieră a acceptat să filmeze un moment incendiar, sexy, care ne arată o altfel de Angela. O Angela sexy, explozivă, care s-a reinventat și arată extrem de bine după ce a slăbit.

"Am lansat o piesă de dragoste, pe ritmuri de samba, și sunt tare fericită. Se numește "Te iubesc la fel", este jurământul pe care și-l poate face orice cuplu îndrăgostit, este și o reînnoire a jurămintelor mele față de Marius. Piesa este realizată de Studio Viper Production Cluj și am filmat într-un decor de poveste, la Colibița, cu multe cadre: de pe ponton, la "Hotel Boutique Roser House", o locație unde era multă lume care ne-a urat "Casă de piatră", pentru că a crezut că ne căsătorim, nu știau că filmam videoclip. În cei 20 de ani de carieră nu am fost atât de surprinsă cum s-a întâmplat acum, pentru că am lucrat cu un regizor cu o imaginație bogată, care a scos din mine "fiara", cum s-ar zice. Am filmat un moment în dormitor, foarte sexy, dar neobișnuit pentru mine, care sunt o timidă. Recunosc că a fost greu și nu a ieșit din prima, așa că am reluat cadrele respective", a spus Angela Rusu.

Din echipa de filmare a mai făcut parte și Rebeca, fiica artistei care s-a ocupat de make-up și a avut grijă în permanență ca mama ei să arate bine.

foto: Viper Production; PR

