Antonia a lansat piesa „Amor”, o declarație de dragoste plină de emoție

Antonia revine cu o nouă piesă de dragoste, plină de căldură și de sensibilitate, care se numește „Amor”.

Single-ul a fost compus de Alex Pelin și Alexandru Turcu, text Alex Pelin, producție Alexandru Turcu, iar pentru videoclip, care face parte din seria ”The Session” de la Global Records, Antonia a lucrat cu Kobzzon (regizor) și Alexandru Mureșan (director de imagine).

„Amor” este o piesă frumoasă de dragoste care îți dă o stare de bine, dar și de nostalgie, fie dacă ești într-o relație și ești fericit, fie dacă îți dorești o relație. Abia am așteptat să vină momentul lansării acestei piese, pentru că este specială, sinceră, cu multă iubire”, a spus Antonia.

Reacțiile fanilor nu au întârziat să apară. „Wow asta e cea mai bună piesă românească pe care am auzit-o în ultimul timp. Felicitări!”, „Superbă tu și vocea ta, meu amooor”, „O piesă minunată, mi-ar plăcea și versiunea în engleză”, „Nu mă satur să o ascult”, sunt doar câteva din sutele de comentarii primite de cântăreață pe YouTube.

Luna trecută, Antonia a lansat ” Benny Hana ” cu Pitt Leffer și Guilty Pleasure, o piesă compusă de Sebastian Tudor, Emanuela Alexa, Andrei Ursu, Costel Domințeanu, Alex Ghinea (911), versuri Cezar Guna, Sebastian Tudor, Andrei Ursu, producție Costel Domințeanu, Alex Ghinea (911).

Anul acesta, cântăreața și-a mai bucurat fani cu piesa ”I Think I Love Him”, dar și ”Take Me Somewhere” feat. Avalan, piesă care este imnul primei ediții SAGA Festival.

Sursă foto: Instagram/ antonia

