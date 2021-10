Antonia a lansat un nou videoclip! Artista abordează un look surprinzător

ANTONIA prezintă videoclipul oficial al piesei ”Benny Hana” în colaborare cu Pitt Leffer și Guilty Pleasure

Citește și Anamaria Prodan a întors toate privirile la Gala Performanței și Excelenței

ANTONIA și-a surprins fanii cu lansarea videoclipului oficial pentru single-ul ”Benny Hana”, o colaborare cu Pitt Leffer și Guilty Pleasure, o piesă cu ritm oriental care păstrează vibe-ul călduros de vară.

Videoclipul a fost regizat și filmat de Kobzzon, iar locația aleasă pentru a susține vibe-ul piesei este Vulcanii Noroioși.

”Este una dintre cele care mai catchy piese pe care le-am lansat, o piesă care îți rămâne în cap de la prima ascultare! Play!”, a spus artista. ”Benny Hana” a fost compusă de Sebastian Tudor, Emanuela Alexa, Andrei Ursu, Costel Domințeanu, Alex Ghinea (911), versuri Cezar Guna, Sebastian Tudor, Andrei Ursu, producție Costel Domințeanu, Alex Ghinea (911).

Pitt Leffer este un artist cunoscut pentru piesele ”No Lies”, ”Loving You”, ”Yamala”, ”I will love you till the end”.

Antonia a lansat de curând ”I Think I Love Him”, dar și ”Take Me Somewhere” feat. Avalan, piesă care este imnul primei ediții SAGA Festival, eveniment care a avut loc între 10-12 septembrie la ROMAERO. Artista a urcat pe scena de la SAGA pentru un super performance.



FOTO: ANTONIA INSTAGRAM

Vezi și VIDEO: