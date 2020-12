Aquene, realizatoarea “How to TikTok”, lansează un colaj cu cele mai iubite piese de Crăciun

Ai făcut vreodată topul melodiilor pe care tu le asculți cel mai des de Crăciun?

Te-ai gândit cum ar suna celebrele “All I Want For Christmas Is You”, “Last Christmas” sau “Santa Baby” într-o variantă melancolică, de pian? Aquene, backing vocal “Vocea României” și realizatoare a emisiunii “How to Tik Tok”, difuzată în exclusivitate pe Protvplus.ro, lansează “Christmas Medley”, un colaj în care cele mai iubite piese de Crăciun, melodii care au scris și scriu în continuare istoria celei mai frumoase sărbători, au o nouă versiune.

“Am făcut un top 3 al pieselor de Crăciun de care mă leagă cele mai multe și mai frumoase amintiri și pe care le ascult în fiecare an… dar nu numai de Crăciun:) și am vrut să le dau un vibe mai sensibil. Inițial, am vrut să fac o variantă la nai, dar cred că în varianta de pian transmite mult mai bine starea piesei”, spune Aquene.



