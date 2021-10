Arando Marquez și Julian lansează piesa „Departe de noi”

Arando Marquez și Julian lansează „Departe de noi”, o piesă numai bună de ținut pe repeat în weekend alături de persoana iubită. Compusă de către Selea Iulian Nicolae alături de Adi Istrate, Edward Sanda și Arando Marquez, „Departe de noi” este o piesă pozitivă, despre iubire, momente petrecute împreună și amintiri ce merită povestite chiar și peste ani.

„L-am observat pe Iulian la «M-a făcut mama artist», când era doar un puști, apoi în emisiunea «Cântă acum cu mine», unde făceam parte din juriu și din acel moment am vrut să facem o piesă împreună. Am stat atunci de vorbă cu el și l-am felicitat pentru munca depusă și talentul său. După 2 ani, am reușit să conturăm această colaborare. Legătura a fost foarte strânsă și fiind amândoi piteșteni, ne-am dorit să facem muzică împreună. Astfel vă prezentăm prima noastră colaborare. Sperăm că «Departe de noi» să aducă bucurie și zâmbete pe chipurile oamenilor. Urmează cel de-al doilea single în această formulă, pe care îl vom lansa pe 9 noiembrie, chiar de ziua mea. Este o piesă ce are în spate o poveste foarte personală din viața mea și abia aștept să o împărtășim cu voi", povestește Arando Marquez.

„După ce ne-am cunoscut, am păstrat legătura și am început să colaborăm pe plan muzical. Am făcut deja împreună cu Arando câteva piese pe care suntem nerăbdători să le ascultați. Astăzi a ieșit primul rod din colaborarea noastră. Adi Istrate de la Maxim s-a alăturat echipei noastre de piteșteni și ne-am unit forțele pentru câteva piese super fresh", adaugă Julian.

Arando Marquez a cucerit topurile muzicale în 2011 cu piesa de debut „Shambala”, iar de atunci au urmat „Need Ya”, „No Me Dugas” (feat. Hevito), „Pina Colada”(feat. Oana Radu), single-uri de succes care au adunat milioane de vizualizări pe YouTube, dar și „Dai Duma” alături de MRB si What’s UP, prima trap manea din România care a cucerit Trending-ul, și „În tandem” alături de Edward Sanda.