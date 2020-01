Ariana Grande, acuzată de plagiat. Un artist necunoscut vrea milioane de dolari de la cântăreață

Piesa „7 Rings” a Arianei Grande a înregistrat un succes uriaș de la lansarea sa, la 18 ianuarie 2019. La un an de atunci un artist de care n-a auzit nimeni, susține că artista i-a furat versurile.

Un cântăreț american pe nume Josh Stone o acuză de furt pe Ariana Grande, care se bucură de un succes nebun cu piesa 7 Rings, de pe albumul Thank U, Next.

Artistul pretinde că a compus și înregistrat un cântec aproape identic în urmă cu doi ani. Piesa, lansată cu titlul You Need It, I Got It, este pe YouTube din noiembrie 2017.

Stone a deschis un proces pe numele artistei, pe care o acuză de plagiat, scrie TMZ. În piesa Arianei, refrenul sună: I Want It, I Got It/ I Want It, I Got It, pe când în versiunea lui Josh Stone acesta sună așa: You Need It, I Got It/ You Want It, I Got It.

Iată cum sună piesa Arianei Grande!

Chiar și așa, compozitorul spune că cele două cântece au același plasament metric al frazelor pereche.

Iată cu sună piesa lui Josh Stone!

O explicație pentru această „dublare” de conținut stă în relațiile profesionale ale celor doi artiști cu același producător muzical.

Josh Stone susține că l-a abordat în 2017 pe Tommy Brown, muzicianul care a colaborat cu Ariana Grande la realizarea celor 5 albume ale ei.

Conform artistului, Brown a fost impresionat de melodia compusă de el și s-a arătat interesat de o colaborare. Însă acesta nu s-a materializat.

Acum, compozitorul care se simte furat vrea bani de la Ariana Grande, mai precis o parte din încasările obținute de aceasta din promovarea piesei 7 Rings.

