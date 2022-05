Arta învinge... chiar și când războiul pare fără oprire! Din durerea din Ucraina, Daniel Drago continuă să lanseze muzică

Zi de zi, de pe frontul din Ucraina vin unele dintre cele mai dure vești. Oamenii se confruntă cu pierderi majore, cu durerea de a-și vedea casa părăsită, de a-și vedea rudele luptând pentru țara care le-a fost cămin ani la rândul.

Printre atacuri, durere și urlete de teamă, artiștii continuă să creeze, să viseze, să vadă binele din lume. Printre aceștia se află și Daniel Drago aka Kadmon Drago. Chiar înainte de primele zile de război, el fusese semnat de către CosmicLeaf Records – una dintre casele lui de discuri preferate din domeniul electro, trance progresiv.

Haosul care a urmat a furat toată bucuria, iar creativitatea a fost uitată! Supraviețuirea a devenit cuvântul de bază, a devenit nevoia primară a fiecărui ucrainean. Însă, în această durere, luptă constantă pentru viață, Daniel Drago a continuat să creeze muzică!

”Am pus deoparte gândul de a continua să lansez muzică. Însă, după o vreme, când m-am găsit la adăpost alături de prieteni, am început să cânt o piesă la care lucram de multă vreme... iar reacția celorlalți a fost incredibilă. Toată lumea m-a rugat să o lansez, să fie încă o cărămidă care să susțină încurajarea și inspirarea oamenilor. Așa că am lăsat deoparte incertitudinea și pe drumuri, între mutările de la un loc la altul, am încheiat negocierea cu casa de discuri. Așa că iată-mă aici, pledând celebrarea vieții, onorarea ei prin artă”, declară artistul.

Despre piesa ”Unravel” , Kadmon Drago spune: ”Este o piesă care te invită să continui călătoria alături de mine. Iar acestea este doar începutul”.

Acesta este momentul să-i ascultăm pe artiștii care au puterea să vadă creativitatea, chiar și când viața este mai grea!