Artiști din România, Italia și Turcia printre primele confirmări la MMB Showcase Festival

Mastering The Music Business (MMB) Showcase Festival, festivalul ce prezintă artiști în ascensiune din România și din lume, va avea loc între 17-19 martie la Club Expirat. Printre primele confirmări se numără trupe și artiști din România, Italia, Israel, Maroc, Croația, Turcia și Suedia.

Timp de trei zile, în perioada 17-19 martie, Club Expirat din București (str. Constantin Istrati nr. 1) va găzdui o nouă ediție a MMB Showcase Festival. Evenimentul aduce pe scena clubului formații în ascensiune din toată lumea, cuprinzând artiști din toate genurile muzicale. Aceștia vor concerta atât în fața profesioniștilor domeniului de pe plan local și european – oportunitate care le-ar putea aduce viitoare colaborări - dar și în fața publicului neparticipant la conferință, dar dornic să descopere voci și acorduri fresh.

Peste 15 formații vor lua parte la festivalul din acest an, dintre cele peste 500 de înscrieri în competiție. Printre primele confirmări se numără Baba Dochia (România), Barış Demirel – Barıştık Mı (Turcia), Cucina Sonora (Italia), Gunned Down Horses (Israel), For the Wicked (România), Lazywall (Maroc), Sara Renar (Croația) și Royal Prospect (Suedia).

Biletele pentru festival sunt în număr limitat și s-au pus deja în vânzare pe www.iabilet.ro și în rețeaua IaBilet. Prețul unui bilet pentru o seară este de 30 de lei, iar cel al unui abonament pentru toate cele trei seri de concerte este 60 lei.

Originari din Cluj-Napoca, Baba Dochia se caracterizează printr-o combinație de rock și muzică electronică. Stilul lor îmbină beat-uri sintetice și organice cu riff-uri puternice de chitară, pe fondul soundului profund și agresiv al tobelor live. Principalele lor influențe sunt Death in Vegas, Trentemøller, Apparat, Amon Tobin, Boards of Canada, și mai ales Team Sleep.

Barıştık Mı este un proiect al vocalistului, compozitorului și trompetistului turc Barış Demirel, influențat de sonoritățile Turciei, și mai ales de rock, jazz, hip hop și muzică ambientală. Vocea lui melodioasă și folosirea instrumentelor marchează stilul său autentic, dar unic, făcându-l să se remarce în rândul muzicienilor de jazz contemporan și fusion.

Cucina Sonora - o îmbinare fericită între analogic și digital, între clasic și electronic, între trecut și viitor, pentru a simți mai bine prezentul. Proiectul lui Pietro Spinelli a început în 2014, pornind de la ideea acestuia de a trece de la pian clasic spre noi orizonturi. Până în prezent a susținut peste 60 de concerte în Italia și în străinătate, pe aceeași scenă cu nume celebre precum Godblesscomputers, Fricat, Aucan și Go Dugong.

Cu un show surprinzător, o abordare kamikaze și o senzualitate cinematică, Gunned Down Horses - venind în galop din Israel - sunt o forță în ascensiune în lumea rock-ului. Influențați de lumea cabaretului și de filmele western, sound-ul lor unic este o combinație de Nick Cave și Faith No More, sau de Tarantino și Fellini.

Fondată în Cluj-Napoca în 2015, For the Wicked este considerată una din cele mai interesante și mai ambițioase trupe de pe scena românească de metal. Trupa susține că stilul lor este „fake metal” - un brand personal de nu metal, trap, hardcore și beatdown, „fake” pentru că nu e nimic „true” în el în sensul clasic de „true metal”.

Lazywall este una din puținele trupe de Metal Oriental, alături de Myrath și Orphaned Land, combinând riff-uri puternice de chitară cu instrumente tradiționale marocane precum oudul, darbouka și guembri. S-au format în 2003 în Reading, Anglia, și și-au lansat primul EP „Primal Tapes” în 2006, înregistrat în Chicago cu Steve Albini, producătorul lui Nirvana.

Sara Renar este o fostă arhitectă cu diplomă de master, care și-a părăsit munca de birou pentru a porni într-o carieră muzicală full time. Stilul său muzical poate fi descris ca experimental/indie/pop, în care liniile melodice subtile se împletesc cu elemente electronice și teatrale.

Royal Prospect este o trupă tânără de rock din Lomma, Suedia, înființată la începutul anului 2014 de patru prieteni: Oscar, Hannes, Gustav și Hannes. După mai multe concerte de festival în Suedia, trupa a fost invitată pe scena principală la cel mai mare festival de muzică din Croația, „Inmusic”, în vara următorului an. În 2018 au ținut propriul turneu asiatic și au cântat în SUA la Summerfest în 2019.