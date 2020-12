Artiștii Global Records sunt aproape de public prin muzica lor, care ocupă primele locuri în topuri

Global Records investește în permanență în calitatea producțiilor muzicale pe care le lansează și aduce în fața publicului artiști și autori tineri, cu viziune, extrem de creativi și talentați.

Piesele și proiectele acestora sunt primite cu apreciere și entuziasm de către ascultători și au succes în toate mediile în care sunt ascultate și vizionate, fiind prezente în topuri încă de la primele difuzări.

2020 a fost un an plin de provocări și foarte multă muncă, dar muzica a mers mai departe, iar artiștii nu au încetat să le aducă oamenilor melodii care să le dea energie și emoție și să-i ajute să treacă mai ușor peste această perioadă.

Carla’s Dreams, INNA, Roxen, DJ Project, Antonia, Alina Eremia, SICKOTOY, The Motans și Irina Rimes, dar și artiști lansați anul acesta, precum Iuliana Beregoi, Olivia Addams și EMAA, sunt prezenți în topurile din România, pe primele locuri, dar și în străinătate. Cel mai recent single lansat de Olivia Addams, Are we there, are succes în Polonia, unde artista este din ce în ce mai ascultată. SICKOTOY se aude acum și în Franța, pe Fun Radio, cu noua sa piesă, Touche, iar Roxen a cucerit mai multe teritorii cu melodiile sale, iar Wonderland este ascultată deja și susținută în mai multe țări din Europa.

Insula - The Motans feat. EMAA; Scara 2, etajul 7 și Seară de seară - Carla’s Dreams; Spune-mi și Wonderland - Roxen; Dumb - Olivia Addams; Read my lips - INNA feat. Farina; Gasolina - SICKOTOY feat. EMAA; Cum sună liniștea - Iuliana Beregoi; Rebound - Antonia; Slăbiciuni - DJ Project feat. Andia; Your love - Irina Rimes feat. Cris Cab sunt doar câteva dintre piesele lansate în ultima perioadă de artiștii Global Records, care de săptămâni întregi se mențin în topuri și au rezultate foarte bune atât pe radio, cât și pe TV.

Artiștii continuă să creeze muzică și sunt aproape de public prin piesele pe care le lansează și prin proiectele pe care le gândesc special pentru fanii lor. EMAA, artista care anul acesta s-a alăturat portofoliului Global Records, şi-a lansat de curând primul album, Macii înfloresc iarna, compus integral de ea alături de producători și artiști precum Killa Fonic, Bruja, Bastien, 911, Quick, Costel Domințeanu, Alexandru Turcu și Realm. Albumul îi prezintă viziunea artistică şi trăirile şi este redat video printr-un concert live, susținut pe scena teatrului Elisabeta.

La finalul lunii noiembrie, după trei săptămâni petrecute în Dance Queen’s House, alături de producători și autori, în care muzica a fost elementul central, INNA a lansat albumul Heartbreaker, ce conține 10 piese compuse în toată această perioadă petrecută în casă.

Și Killa Fonic va lansa luna aceasta un album, rezultat al camp-ului de compoziție “Casa Killa”, care a avut loc la Brașov. Albumul va conține 11 piese și colaborări speciale.

