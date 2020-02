Au fost lansate cele cinci piese care intră în Selecția Națională Eurovision 2020!

Alcohol You, Beautiful Disaster, Cherry Red, Colors și Storm sunt cele cinci piese pe care Roxen le va cânta în Selecția Națională Eurovision, pe 1 martie. Juriul și publicul vor alege melodia câștigătoare, care va reprezenta România în mai, la Rotterdam. Fiecare piesă este reprezentată de câte un lyric video, iar săptămâna viitoare va fi lansat și conceptul Crystal Freckles Session, care redă sud o nouă formă vizuală cele cinci piese, dar și clipul internațional de prezentare a artistei.

Echipa de creativi din spatele celor cinci lyric videos lansate pentru piesele interpretate de Roxen este formată din Mihai Sighinaș și NGM Creative. NGM, duo-ul format din Bogdan Păun – regizor – și Alexandru Mureșan – D.O.P. – au coordonat întreg departamentul vizual. Filmarile au durat trei zile, iar artista a avut alaturi o echipă compusă din stiliști, make-up, hair stylists, graficieni, coregraf, dar și un coach.

De rezultatul final al acestei aventuri vizuale ne vom putea bucura la începutul săptămânii viitoare. Câteva imagini din aceste filmări au fost incluse și în cele cinci lyric videos ce însoțesc lansarea oficială a pieselor înscrise în cursa pentru Rotterdam.

În legătură cu implicarea lui în Eurovision Song Contest, Bogdan Păun a declarat: „Fiecare element din set, culori și compoziție sunt perfect studiate pentru a exprima ceea ce ne dorim, ceea ce este Roxen în interior”.

Despre piese și compozitorii lor

Alcohol You

„Alcohol You” este o piesă cu o linie melodică hipnotizantă, acompaniată de un set de versuri pătrunzătoare, care te poartă într-o adevărată călătorie inițiatică. Melodia poate fi privită ca un traseu pe care ascultătorul îl parcurge împreună cu Roxen printr-un întreg spectru de emoții: tristețe, disperare, speranță, culminând cu o victorie asupra propriei noastre fragilități și nesiguranțe. Piesa e un autentic imn al iubirii universale.

De muzică și producție s-a ocupat Viky Red, un producător tânăr și foarte talentat, care a mai lucrat cu Mark Stam, AMI și Alina Eremia. Totodată, el este „responsabil” pentru producția piesei „Ce-ți cântă dragostea”. “Roxen este extrem de talentată și e o bucurie să lucrezi cu ea. Pune suflet în tot ceea ce face și simte fiecare vers și linie ale pieselor pe care le cântă”, a spus Viky Red.

Textul piesei Alcohol You a fost compus de Ionuț Armas și Breyan Isaac.

Breyan Isaac este cântăreț, compozitor, producător și pianist american. De-a lungul carierei sale, a colaborat cu artiști precum David Guetta, Flo Rida, Pitbull, Wiz Khalifa, Nicki Minaj, Charlie Puth, G-Eazy, Waka Flocka Flame, Lecrae. A câștigat un premiu Grammy pentru cel mai bun album reggae, pentru contribuția sa la piesa “Stony Hill”, a lui Damian Marley.

“Alcohol You are foarte multe emoții și sentimente, trebuia să fac parte din această compoziție. Sentimentul din spatele piesei este dat de nostalgie, iar eu rezonez cu acesta. Roxen transmite extraordinar această piesă și emoția din ea", a declarat Breyan.

Beautiful Disaster

Fă o pauză chiar acum și întreabă-te: „E iubirea cel mai frumos lucru din lume sau doar o tragedie sublimă?”. „E doar lapte și miere sau o prăjitură acoperită într-o crustă de sare?”. Pentru a răspunde, trebuie experimentată mai întâi această piesă profund narativă, care vorbește despre descoperirea sinelui și care va face pe oricine să se întrebe cât de reale sunt, de fapt, sentimentele.

„Beautiful Disaster” este scrisă și produsă de Alexandru Cotoi, Breyan Isaac și Julie Frost – producători de talie internațională, câștigători de premii Grammy și Golden Globe, care au colaborat cu artiști precum Madonna, Ed Sheeran, David Guetta, Nicki Minaj, Wiz Khalifa, Black Eyed Peas, Pitbull, Avicii și mulți alții.

Fiind un compozitor și producător „cameleonic”, Alexandru Cotoi a reușit să ajungă în fruntea topurilor de muzică pop, urban rock și dance, adunând peste 500 de milioane de vizualizări pe YouTube. Colaborarea cu Pitbull, Mohombi și Wisin pentru „Baddest girl in town” i-a adus un binemeritat Grammy pentru „Cel mai bun album de latin rock, urban alternative”. Alte colaborări de succes îi includ pe David Bisbal – ‘Fiebre’, Faydee – ‘Lullabay’ și ‘Legendary love’, Kana Nishino – ‘Holiday’, Alexandra Stan – ‘Thanks for leaving’, Carla’s Dreams și mulți alții. “Piesa Beautiful Disaster îți dă o stare specială, pe care nu o ai de multe ori. E deosebită, exprimă foarte multe lucruri, pe care doar astfel le poți înțelege și asimila”, a spus Alex Cotoi.

Julie Frost este o cântăreață, compozitoare, chitaristă și producătoare muzicală americană reputată. În 2011, a câștigat Globul de Aur pentru cel mai bun cântec original alături de Madonna și Jimmy Harry, pentru piesa „Masterpiece”. Ea este al doilea compozitor american care a câștigat cconcursul Eurovision, fiind cea care a compus versurile pentru „Satellite”, piesa-câștigătoare a Germaniei, în anul 2010. Frost a compus piese pentru Black Eyed Peas, Beyoncé și Flo Rida.

“M-am regăsit complet în Beautiful Disaster. Iubesc ideea de iubire și dezastru împreună. Acest mix doar unul dintre lucrurile care mă reprezintă, iar piesa îl surprinde perfect. Vocea lui Roxen e atât de complexă, are atât de multă personalitate, e impresionant”, a spus Julie Frost.

“Beautiful Disaster îți dă senzația de Bond, e destul de ciudată încât să mă facă să o ascult pe repeat și în același timp să mă facă să mă simt ciudat, dar în cel mai bun sens al cuvântului”, a declarat Breyan Isaac.

Colors

Un imn pop care combină elemente retro cu tema iubirii văzute din mai multe unghiuri, „Colors” reușește să fie un amestec muzical perfect armonios. Atunci când vezi viața doar în alb și negru, s-ar putea să nu mai observi curcubeul, așa că eliberează-te de barierele pe care ți le impui și lasă-te învăluit de dragoste. „Colors” promite să le intre tuturor pe sub piele exact așa cum o face iubirea – brusc, însă fără să îți dai seama cum și când s-a întâmplat.

„Colors” este scrisă și produsă de Alexandru Cotoi, Breyan Isaac, Julie Frost – muzicieni recunoscuți la scară internațională, câștigători de premii Grammy și Golden Globe.

“Sunt fericit că am putut contribui la tot procesul creativ pentru reprezentarea României la Eurovision. A fost o perioadă frumoasă, în care am compus, am lucrat foarte mult în studio, dar ne-am și distrat”, a declarat Alex Cotoi.

“Roxen nu a încercat niciun moment să mă impresioneze sau să-mi intre pe sub piele, nu așa cum fac de obicei artiștii. Este specială din toate punctele de vedere, pentru mine a fost doar despre vocea ei”, a spus Jodie Frost.

“Colors a pornit cu un vibe special încă de la începutul sesiunii, cu toții am știut că este o piesă deosebită, doar că nu știam exact pe mâinile cui va intra. Din fericire a fost Roxen. Ea a reușit să absoarbă fiecare parte din piesă. Colors este light & bright, e ca o adiere proaspătă", a completat Breyan Isaac.

Cherry Red

„Cherry Red” este o piesă foarte ritmată, cu o infuzie latino savuroasă. Ea îi va trimite pe toți cu gândul direct spre un peisaj de vară, eliberator. Sentimentele evocate de această melodie sunt de înălțare, de relaxare – o atmosferă de vacanță exotică la care sunt rezervate doar biletele de dus.

De producția piesei s-au ocupat Sebastian Barac și Marcel Botezan – cunoscuți sub numele de „Marco & Seba”, dar și Costel Domințeanu.

Muzica a fost realizată de cei trei deja menționați – Sebastian Barac, Marcel Botezan, Costel Domințeanu, alaturi de Theea Miculescu, ce a compus si textul piesei.

Marco & Seba sunt unii dintre producătorii români cu cel mai mare succes internațional. Cei doi sunt responsabili pentru cele mai multe dintre hit-urile INNEI, iar împreună au peste 50 de nominalizări la cele mai importante premii ale industriei muzicale și 30 de trofee, inclusiv MTV Music Award pentru piesa “HOT”. Au lucrat cu Niki Minaj, Nick Jonas și Akon. Sunt producători pentru Kesha, Pitbull, Flo-Rida, David Guetta, Justin Bieber, Jason Derulo și mulți alții.

“Cheery Red îți dă o stare bună, e o piesă vie, care te face să visezi, să-ți dorești să fie vară tot anul și să fii liber”, au declarat Marco & Seba.

Theea Miculescu are un impresionant „palmares” muzical, printre care se numără colaborări cu INNA, Juan Magan X Hyenas X Mohombi X Yasiris, Antonia, Mira și Roxen. “Roxen are o voce cameleonică, ea poate trece cu ușurință de la un ritm la altul, însă important este să creadă în versurile fiecărei piese pe care o cântă. Cherry Red e o bucurie, o melodie care induce ritmul prin toate elementele din care e compusă”, a spus Theea.

Storm

Inspirațională, spirituală, înălțătoare. Fragilă, dar puternică, în același timp. Sună ca un paradox, însă „Storm” o prezintă pe Roxen într-o lumină care e gata să hipnotizeze ascultătorii. Vom pluti alături de ea pe un adevărat fluviu de versuri, explorând fiecare colțișor al liniei melodice. Vocea explozivă a artistei și ritmurile disruptive îi vor purta pe ascultători într-o călătorie fantastică.

De linia melodică și de producția piesei s-a ocupat Viky Red, interpret, producător și DJ, dar cel mai important e că face toate aceste lucruri la cel mai înalt nivel. A participat din postura de artist în cadrul mai multor festivaluri internaționale din România, Ucraina și Franța. Își spune PAX, un acronim de la „Paradise Auxiliary”. Dacă va fi nevoit să aleagă un instrument preferat, atunci răspunsul lui va fi: „Orice cu clape!”.

“Storm te inspiră, te duce pe diverse culmi, dar nu te lasă acolo. E ca un rollercoaster de sentimente, iar Roxen este de departe cea mai potrivită artistă pentru această piesă”, a declarat Viky.

„Storm” este scrisă și compusă de Minelli, cântăreață, compozitoare și textieră din România, care și-a început cariera artistică în trupa Wassabi, ulterior colaborând cu nume importante din industrie, precum Marco&Seba, Markus Schulz, Vanotek, DJ Polique, Filatov & Karas, Arnold Palmer sau Follow your Instinct.

Piesa “Mariola”, compusă și interpretată de Minelli, a ajuns în vârful topurilor de la radio, TV, Spotify, Shazam în mai multe țări din regiune. De asemenea, ea a mai compus piesa „Addicted”, semnată de SICKOTOY, respectiv „Touch Me”, a Antoniei.

“Toată această perioadă a fost o provocare, una extrem de creativă și productivă în același timp. Cred că Storm i se potrivește lui Roxen ca o mănușă, are forță, are emoție. Însă, în final, important este să meargă la Eurovision cu cea mai bună varintă dintre cele cinci și să reprezinte cât mai bine România pe scena de la Rotterdam”, a spus Minelli.