Bella Santiago a lansat un nou single hot "Pantera"

Bella Santiago lansează a două piesă din carieră cu versuri în limba spaniolă, cu ritmuri fierbinți, „Pantera”, însoțită de un videoclip senzual în care artista arată super hoț.

„Pantera" a apărut din ideea lui Wolf, compozitorul spaniol alături de care am lucrat la piesă, când într-o zi m-a întrebat ce animal cred că mă reprezintă. Pentru că de multe ori fanii mi-au spus că sunt că o pantera neagră, am zis să merg pe mâna lor.

Single-ul a fost creat în Spania, alături de o echipa care a lucrat chiar și cu Enrique Iglesias. Sound-ul este unul fresh, m-a făcut să dansez de prima oară”, spune artista.

Bella Santiago s-a făcut remarcată în 2016 în cadrul show-ului „Românii au talent” prin interpretările excepționale ale unor piese precum “I Will Always Love You”, “Hello” și “Drunk În Love”.

La începutul anului 2017, artista a lansat primul single și videoclip din carieră să solo, „Unpredictable”, piesă produsă în studiourile HaHaHa Production.

Apoi, în septembrie, începe colaborarea cu trupa Jukebox și lansează piese precum “Vocea ta” și “Auzi cum bate”, iar un an mai târziu, împreună cu trupa, participa la Selecția Națională Eurovision 2018.

Artista a reușit în finală să cucerească publicul cu piesele „Fată verde” și „Cine m-a făcut om mare”, dar și cu un mash-up format din hiturile celebrei Beyonce.