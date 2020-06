Betty Blue lansează "Cea mai bună piesă". Vezi aici noul videoclip

După ce a colaborat pentru prima oară cu tatăl său pentru „Tăticul meu, fetița mea”, o piesă sensibilă, cu un mesaj emoționant, despre legătura unică dintre un părinte și copilul său, Betty Blue lansează „Cea mai bună piesă”.

Noul single al artistei este unul pop fresh cu influențe trap și reggaeton, potrivit pentru serile de vară și este compus de către Costi Ioniță și Alina Manolache. „Cea mai bună piesă” vine cu un vibe cool și cu un videoclip în regia lui Alex Ceaușu, ce dezvăluie atitudinea sexy și glamorous a artistei.

"Mulți dintre fanii mei au crescut odată cu mine și pentru mulți dintre ei am rămas fetița de la începutul carierei. Cu această piesă am vrut să marchez trecerea la o altă etapă din viața și cariera mea. Mă caracterizează mult acest stil și a fost în același timp și o provocare să joc rolul de «femme fatale» în videoclip. Și de data aceasta am lucrat alături de Costi și sunt super fericită de cum a ieșit. Am pregătit multe surprize, acesta este doar începutul ????", spune Betty.

Betty Blue și-a început cariera muzicală în anul 2015, când a lansat single-ul "Într-o secundă", a urmat apoi "La anii mei", piesă ce a adunat peste 17 milioane de vizualizări pe YouTube.

În noiembrie 2019, frumoasa artistă a colaborat cu Adi Sînă pentru "Dulce împăcare", iar în aprilie a colaborat pentru prima oară cu tatăl său pentru "Tăticul meu, fetița mea", hit ce s-a menținut pe locul 1 în Trending și a adunat peste 12 milioane de vizualizări pe YouTube.

