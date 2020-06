Billboard face pronosticuri pentru nominalizările la Premiile Grammy 2021

Chiar dacă anul acesta a stat și încă stă sub semnul întrebării în ceea ce privește revenirea la normalitate, după perioadă de autoizolare și carantinare, muzică rămâne cu siguranță suportul moral pentru mulți dintre noi.

Billboard, unul dintre cele mai apreciate și iubite topuri muzicale de specialitate, a făcut primele predicții în ceea ce privește următoarele nominalizări Grammy.

Albumul anului

Post Malone – Hollywood’s Bleeding

Nominalizat în 2018 la “Best Album of the Year”, cu materialul “Beerbongs & Bentleys” (al doilea album de studio al artistului care a colaborat cu Ty Dolla Sign, G-Eazy, 21 Savage), Post Malone nu își dezamăgește fanii nici în 2019 când lansează “Hollywood’s Bleeding”. Cel de-al treilea album al artistului american conține piese extrem de emoționante, dacă amintim single-ul “Circles”, însă în aceeași direcție sensibilă de pop și R&B, dovadă stând și cele 5 săptămâni în top 200 Billboard, pe prima poziție.

The Weeknd – After Hours

After Hours este cel de-al patrulea LP semnat de cântărețul de origine canadiană The Weeknd (Abel Makkonen Tesfaye pe numele sau real), lansat în 2020. Materialul discografic se bucură de succes pe platformele de streaming, dovanda stând cele 4 săptămâni de “Number One” în Top 200 Billboard. The Weekend are toate șansele să plece acasă cu un premiu Grammy pentru unul dintre cele mai bune materiale discografice apărute la început de decadă.

Lady Gaga – Chromatica

Chromatica este cel de-al șaselea material discografic semnat de Lady Gaga și unul dintre cele mai așteptate albume de către fanii artistei, dar și de către criticii de specialitate. Această ar fi a treia nominalizare pentru Lady Gaga la premiile Grammy, la categoria “Album of the Year”, cu șanse mari de câștig.

Piesa anului

The Weeknd – Blinding Lights

The Weeknd este, cu siguranță, unul dintre cei mai iubiți artiști în momentul de față. Conform Billboard, “Blinding Lights” are foarte multe șanse să fie declarată “Piesa anului”, iar aici ajută și prezența în top 100 pentru 28 de săptămâni, dar și prima poziție în clasament.

Post Malone – Circles

Dacă acum doi ani era nominalizat la categoria “piesa anului” pentru “Rockstar”, colaborarea de succes cu 21 Savage, Post Malone poate fi o surpriză și anul următor, la aceeași categorie, însă pentru piesă “Circles”. Astfel, Post Malone poate deveni cel de-al patrulea artist din istoria premiilor Grammy, care este nominalizat de 3 ori la rând, după Frank Sinatra, Roberta Flack și Steve Winwood, la aceeași categorie.

Billie Eilish – everything i wanted

“everything i wanted” este cea de-a două piesă de top 10 Billboard pentru Billie Eilish, după mega hitul “bad guy” care a “curățat” tot ce se putea în materie de premii Grammy și nu numai. Artistă are multe șanse să fie nominalizată la categoria “cea mai bună piesă a anului”, alături de Post Malone și The Weeknd, conform predicțiilor Billboard.

Selena Gomez – Lose you to love me

Selena Gomez a reintrat în atenția fanilor cu o baladă extrem de sensibilă, “Lose you to love me”, pe care a compus-o alături de Julia Michaels, o bună prietenă cu care împarte același grad de emoție. Și această piesă are șanse să fie introdusă pe lista de nominalizați la premiile Grammy de anul viitor, dacă predicțiile celor de la Billboard se adeveresc.

Drake poate fi și el pe lista nominalizaților la premiile Grammy de anul viitor, cu piesă “Toosie Slide”, dar și cu “Life îs good” unde a colaborat cu rapper-ul Future. Pe aceeași lista de nominalizați la categoria “cea mai bună piesă a anului” poate fi și Lady Gaga, cu piesele “Stupid Love” și “Rain on Me (cu Ariană Grande).

Best New Artist

Conan Gray

La doar 21 de ani, Conan Gray este unul dintre artiștii promițători ai acestei generații, cu șanse mari să câștige primul premiu Grammy din viață să, la categoria “Best New Artist”. “Kid Krow” este cel de-al doilea material discografic lansat în martie anul acesta, care a atins poziția 5 în top 200 Billboard.

Benee – Supalonely Fără să se gândească măcar o clipă că piesa “Supalonely” (în colaborare cu Gus Dapperton) va deveni “hit de carantină”, Benee, artista de 20 de ani din Noua Zeelanda, este și ea menționată în predicțiile Billboard cu privire la premiile Grammy din 2021.



Vezi și Viaţa bate vlogul - sez. 2, episodul 13: Cristian Dascălu, despre cum a refuzat oferte de la Google şi Facebook