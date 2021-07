Billie Eilish a lansat cel de-al doilea material discografic din cariera, „Happier Than Ever”

Billie Eilish a lansat albumul „Happier Than Ever", al doilea material discografic din carieră. Materialul conține 16 piese, printre care se regăsesc și deja-lansatele track-uri „my future”, „Therefore I Am”, „Lost Cause” sau „NDA”.

Continuând tradiția de pe albumul ei de debut, „Happier Than Ever” nu are compozitori sau producători externi și a fost scris de fratele lui Billie, FINNEAS, care a produs albumul în Los Angeles.

De asemenea, „Happier Than Ever” va fi disponibil ca seturi de cutii deluxe și super deluxe, precum și în 2 viniluri colorate, casete, cărți foto și CD exclusiv. Mai multe informașii despre acestea, se găsesc pe site-ul cântăreței: www.billieeilish.com.

Billie Eilish a anunțat astăzi lansarea videoclipului pentru piesa „Happier Than Ever”, scriind pe Instagram că este preferata sa.

Billie Eilish a devenit rapid una dintre cele mai mari vedete care au apărut de la lansarea single-ului ei de debut „ocean eyes” și continuă să doboare recorduri cu muzica sa, care sfidează genuri. Albumul de debut, „WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?”, a ocupat primul loc in Billboard 200 în SUA, precum și în alte 17 țări din întreaga lume la lansare și a fost scris, produs și înregistrat în întregime în casa copilăriei lor din Los Angeles.





„Mi-aș dori să mă pot întoarce și să fac acest album din nou, pentru că au fost unele dintre cele mai bune nopți din viața mea. Te iubesc @finneas ( nr. fratele artistei) îți mulțumesc că ești tu. Nu aș putea cere un frate și un colaborator mai bun, tu ești întreaga mea lume și nu aș putea face nimic fără tine. Sunt atât de încântată și emoționată ... te rog să ai grijă de acest proiect, înseamnă întreaga lume pentru mine”, este o parte din mesajul artistei scris pe contul ei de Instagram.

Billie Eilish a continuat să facă istorie ca cel mai tânăr artist care a primit nominalizări și a câștigat la toate categoriile majore, la premiile GRAMMY®. Billie Eilish este, de asemenea, cel mai tânăr artist care a scris și a înregistrat o piesă oficială James Bond - „No Time To Die.”