"Billie Eilish de România" rupe topurile din țară și străinătate

Roxen, artistă Global Records, a reușit în numai câteva luni de la lansare să fie în topurile muzicale atât din țară, cât și din străinătate.

Piesa You don’t love me, SICKOTOY feat Roxen, se aude la cele mai importante radiouri comerciale din România, dar și în țări precum Belgia, Franța, Rusia, Cipru, Grecia și Bulgaria, fiind extrem de apreciată. De asemenea, You don’t love me este cea mai difuzată melodie în luna octombrie la unul dintre cele mai mari radiouri comerciale din Bulgaria, The Voice.

Roxen apare în categoria top 10 artiști în Mediaforest, iar piesa You don’t love me, SICKOTOY feat Roxen, s-a situat săptămâna trecută pe primul loc în topul zilnic Mediaforest.

„Era 4 dimineața când am primit o poză de la Alex Cotoi cu topul Mediaforest. Am început să țip de fericire, nu-mi venea să cred și nu știam cum să reacționez. E o bucurie imensă, pentru că în numai câteva luni muzica mea a ajuns la atât de mulți oameni. Sunt extrem de recunoscătoare și le mulțumesc tuturor pentru încredere. De curând am lansat piesa <<Ce-ți cântă dragostea>>. Inițial am avut emoții, însă acum, când realizez cât de bine a fost primită, sunt fericită și motivată să vin cu noi și noi surprize”, a declarat Roxen.

Cu o săptămână în urmă, Roxen a lansat clipul piesei Ce-ți cântă dragostea, o piesă care vorbește despre dependența dată de iubirea care apare neașteptat în viață și care este asemenea melodiilor ascultate „pe repeat”.