Bogdan Ioan, câștigătorul Vocea României 2018, a lansat piesa "Îmi pare rău"

A avut cea mai bună auditie Vocea României din toate timpurile, performance-ul său fiind foarte apreciat şi la nivel mondial.

Ulterior, a fost desemnat câştigătorul celebrului concurs, în 2018, iar auditia a rămas una memorabilă. Pe lângă o voce senzatională, Bogdan Ioan este un performer fantastic şi un dansator excepţional.

Drept dovada stă şi videoclipul celui mai recent single, „Îmi pare rău”, a doua piesă lansată de către artist. Compus de catre Dorian Micu, track-ul a fost produs în studiourile HaHaHa Production.

Ascultă – Descarcă aici: https://BogdanIoan.lnk.to/ImiPareRauPR

„Piesa a fost scrisă de Dorian Micu şi Roland Kiss, o parte din echipa Hahaha Production, cărora vreau să le mulţumesc încă o dată pentru inspiraţie.

Îmi Pare Rău este o piesă despre perioada de după o relaţie de cuplu nereuşită, despre acea perioadă când, deşi v-aţi despărţit şi esti convins că poţi trece imediat peste, tu tot te gândeşti la ea, nu o laşi să îşi refacă viaţa cu altcineva şi îţi aminteşti toate momentele frumoase, în final ajungând să îţi pară rău de greşelile pe care le-ai făcut şi de ceea ce ar fi putut fi între voi. Cred că un simplu "îmi pare rău!", spus la timp, poate face minuni”, declară Bogdan Ioan.

Una dintre cele mai uzuale expresii, „Îmi pare rau”, este exteriorizată printr-un dans modern, pe străzile goale din Bucureşti, într-un videoclip regizat de către Silviu Mîndroc şi filmat într-o noapte rece de octombrie.

Bogdan Ioan o are ca parteneră de dans, în videoclip, pe Maria Ţăruş, alături de care execută o coregrafie realizată de catre Cristian Miron. Bogdan dansează şi însoţit de dansatorii Emanuel Neagu şi Andi Groza. Iar pentru mişcările bine executate există o explicaţie: talentul pentru dans l-a şlefuit în copilărie, când a practicat dans sportiv de performanţă.

„Îmi place foarte mult cum a ieşit şi clipul piesei. Am avut parte de o echipă de oameni minunaţi, începând cu echipa de la MediaPro Music / Universal Music Romania şi continuând cu echipa formată din coregraf (Cristian Miron), dansatori (Maria Ţăruş, Emanuel Neagu, Andi Groza), echipa de filmare (Silviu Mîndroc, Alexandru Geantă, Răzvan Surche) şi stilist vestimentar (Tăruş Wear/Maria Tăruş).

Sunt foarte mulţumit de produsul final şi, în acelaşi timp, sunt foarte curios cum va fi primit de public, ce reacţii vor fi”, a adăugat Bogdan.

Dupa ce a devenit „Vocea României”, în echipa lui Smiley, asa cum a promis tuturor celor care l-au votat şi l-au sustinut, Bogdan Ioan şi-a urmat pasiunea pentru muzică. Printre proiectele în care s-a implicat se numără lansarea unui cover a capella şi a unui clip dupa piesa „Blood On The Dance Floor”, mai multe evenimente private şi concertul „Michael Jackson Tribute Show”. În plus, Bogdan Ioan a adunat mai multi foşti concurenti Vocea Romaniei pentru un tribut „We Are The World”.

