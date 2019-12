Bogdan Ioan își amintește de cel mai frumos cadou din copilărie: un pian de jucărie

Câștigătorul „Vocea României” din 2018 va lansa mâine prima sa piesă, „Tu”

Crăciunul este cea mai frumoasă perioadă a amintirilor din copilărie și Bogdan Ioan nu face excepție, cu poveștile primelor cadouri primite de la Moș Crăciun, ale celor legate de tradiții și de activități de care s-a bucurat din plin când era mic.

Mai ales că, pentru artistul care în 2018 a devenit „Vocea României”, atât sărbătorile din trecut, cât și cele din prezent au un numitor comun: muzica.

Bogdan spune că abia așteaptă să ajungă acasă de sărbători, unde îl vor întâmpina mirosul de cozonac, cel de scorțișoară și toți cei dragi, mai ales după o perioadă foarte solicitantă, în care a muncit foarte mult la împlinirea propriului vis: prima sa piesă, „Tu”.





„Anul acesta Moșul îmi face un cadou special, pentru că mâine voi lansa prima mea piesă, <Tu> și îmi doresc să fie începutul unei cariere cât mai lungi în muzică. Sunt nerăbdător să ajung acasă și să mă bucur și împreună cu ai mei de debutul meu muzical”, adaugă artistul.

Și, cum lucrurile se leagă încă din copilărie, Bogdan își amintește că, de fapt, debutul lui neoficial a fost tot în familie, atunci când a primit cel mai frumos cadou de la Moș Crăciun: un pian mic, de jucărie, pe care a început imediat să exerseze. „Am cântat mult la el, mă rog, cântat e mult spus și nu știu exact dacă părinții nu au regretat cumva, în următoarea perioadă, interesul meu crescut pentru jucărie.  Dar clar, entuziasmul meu de atunci a fost primul semn că am o înclinație spre muzică și artă. Mai ales că nu m-a mai părăsit de atunci ”.

Această plăcere s-a dovedit a fi foarte fructuoasă și în anii care au urmat, mai ales de sărbători. Pe lângă tradițiile respectate în familie, cu toți cei dragi adunați la masa de Crăciun, Bogdan își aduce aminte cu bucurie de concertele de colinde pe care le dădea în tot cartierul.





„Mergeam la colindat împreună cu prietenii și luam la rând toate blocurile și, uneori, am fost la colindat și o zi întreagă. Încă de atunci mă antrenam, fără să știu, pentru orele de concerte pe scenă”, se amuză Bogdan.

Însă amintirea care l-a emoționat cel mai mult de Crăciun, în perioada adolescenței, are legătură cu colegii săi de școală. „La 16 ani am avut piciorul în ghips în perioada Crăciunului și am lipsit foarte mult timp de la liceu. Într-o zi am fost vizitat de doamna dirigintă și de ceilalți colegi și mi-au adus cadou un om de zăpadă care avea un picior învelit cu un pansament și părea că are și el piciorul în ghips. Pe acest cadou l-am și păstrat cel mai mult”.

După lunile de pregătiri ale piesei și după filmarea videoclipului, Bogdan își dorește să se bucure de o o scurtă vacanță din care crede că nu vor lipsi tradiționalele filme de Crăciun, printre care „Singur acasă” și piese cu tematică, preferata lui fiind „Thank God It's Christmas” de la Queen.



