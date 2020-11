Bogdan Medvedi și Nicole Cherry lansează piesa „Atât de aproape”, un adevărat manifest de dragoste

Bogdan Medvedi și Nicole Cherry aduc prima lor colaborare pentru piesa „Atât de aproape”. Bogdan Medvedi este un artist romantic, care vorbește despre iubire în melodiile sale. „Atât de aproape” este un manifest de dragoste, desenat pe note și versuri, despre sentimentele pe care doi tineri le trăiesc atunci când dau și primesc iubire unul de la celălalt, despre bunătate, loialitate și fluturi în stomac.

Piesa a fost compusă de Bogdan Medvedi, Alexandru Turcu și Cezar Gună, scrisă de Bogdan și Cezar, producția a fost realizată de Alexandru Turcu, iar mix-masterul de Sergiu Musteață.

Fiind atras de imaginea lui Nicole și de vocea ei fresh, Bogdan i-a propus artistei să cânte împreună piesa „Atât de aproape”, care atunci când a ascultat-o a acceptat cu încântare. Vocile celor doi se potrivesc perfect și dau sensibilitate melodiei.

„«Atât de aproape» este piesa în care mi-am pus sufletul pe note și am scris din inimă despre povestea de dragoste pe care cred că fiecare dintre noi își dorește să o trăiască în această viață. Sunt extrem de fericit să o am pe Nicole în dreapta mea pentru această piesa. Este unul dintre artiștii mei preferați și mă bucur că vocile noastre se completează exact cum îmi doream. Sper ca toți cei care ascultă acest manifest de dragoste să simtă emoția pe care am desenat-o pe note și versuri și să îi facă să iubească mai mult decât iubesc deja. Iar dacă muzica noastră va ajunge la inimile oamenilor, vom ști cu siguranța că am câștigat tot. Mulțumesc din inimă”, a spus Bogdan Medvedi.

„Am o mulțime de motive să mă bucur astăzi. Sunt atât de aproape de ziua mea de naștere, suntem atât de aproape de Crăciun și atât de aproape unii de alții prin intermediul internetului. Sunt sigură că și voi veți găsi multe motive de bucurie, mai ales după ce o sa ascultați piesa „«Atât de aproape», lansată alături de Bogdan, căruia îi mulțumesc pentru invitația de a colabora. Le mulțumesc tuturor celor implicați în proiect, de la producători, la echipa de pe setul filmării videoclipul, totul a decurs foarte ok. Și vouă, pentru că ne ascultați și pentru că sunt sigură că veți include piesa în playlisturile voastre”, a declarat Nicole Cherry.

Clipul prezintă doi îndrăgostiți, întruchipați de Oana Zara, iubita lui Bogdan Medvedi, și Vlad Galer. Chiar dacă au o relație de mai bine de cinci ani, Oana joacă alături de alt partener în povestea de dragoste scrisă de iubitul ei.

„Am așteptat super mult să iasă piesa și filmarea asta a fost cea mai importantă pentru mine, pentru că știu cât suflet a pus el în melodie și cât de mult își dorește să ajunga la inimile oamenilor. A fost fun pentru mine la filmare, pentru că, pe lângă rolul pe care l-am avut, am vrut sa fiu acolo lângă el, să-i fac poze, filmulețe, să mă asigur că arată bine și că iese totul așa cum își dorește. În clip eu sunt iubita altcuiva, ce-i drept, dar pentru noi acesta nu este un subiect care să ne afecteze în vreun fel relația, pentru că eu sunt actrița, asta este profesia mea, și ne-am bucurat amândoi că o sa fiu și eu implicată în proiect. Nu e prima oară când am acest rol într-un videoclip și nu o să fie nici ultima. Noi chiar avem o relație perfectă, știu că poate sună cheesy, dar chiar așa e. Ne ajutăm și ne susținem reciproc în tot ceea ce facem și ne iubim mai mult ca oricând. Piesa Atât de aproape e despre noi, despre dragostea noastră”, a spus Oana Zara despre mesajul piesei „Atât de aproape” și despre filmările clipului.

Regia videoclipului este semnată de Anton Sandu, director de imagine a fost Robert Ionicioiu, iar producția video a fost realizată de Loops Production.

