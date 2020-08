Cardi B a dezvăluit cele trei cuvinte obscene pe care nu le va folosi în piesele ei

Cântăreața americană de muzică rap Cardi B este una dintre cele mai controversate artiste de peste ocean. Aparițiile ei sunt întotdeauna ieșite din tipar, iar limbajul din piesele ei este, de cele mai multe ori, explicit. Dar până și Cardi B are limitele ei.

Câștigătoarea premiilor Grammy, în vârstă de 27 de ani, a dezvăluit că sunt trei cuvinte pe care nu le va include niciodată în versurile ei.

Aceasta a declarat în timpul podcastului Kyle and Jackie O Show că nu va folosi niciodată termenii “moist”, “discharge” și “horchata” – care este o băutură mexicană, dar cuvântul face referire și la o practică sexuală din filmele pentru adulți.

Cardi B folosește cuvinte vulgare în toate piesele ei, iar ultimul său single, intitulat WAP, include mai mult de 40 de astfel de cuvinte.

Gazda radio Kyle Sandiliands i-a spus lui Cardi B că prefera versiunea originală a piesei WAP, susținând că versiunea radio edit sună mai rău. Cardi B a fost de acord, spunând că nu-i place cum în versiunea necenzurată versurile ei vulgare "vagin ud" au fost înlocuite cu termenii "udă și umflată".

Cealată gazdă a podcastului, Jackie O Henderson, a intervenit, subliniând faptul că femeile urăsc ca vaginele lor să fie descrise ca și umflate.

Totuși, termenul de vagin umflat a fost folosit în versiunea finală a melodiei, spre dezamăgirea artistei.

"Vreau să zic, cuvântul “discharge” este destul de scârbos. Un alt cuvânt care mă enervează este " moist". Îl urăsc. De asemenea, urăsc cuvântul "horchata", a spus artista.

Toate acestea se întâmplă după ce Cardi B a dezvăluit săptămâna trecută că studio-ul ei de înregistrare nu a fost foarte încântat de piesa ei.

Când au auzit piesa, aceștia au spus că tinde să le placă, însă versurile sunt mult prea explicite.

Vedeta hip-hop a mai avut un motiv de îngrijorare și anume faptul că a repetat expresia "vagin umed" de prea multe ori în timpul piesei.



Succesul piesei WAP marchează a patra apariție a lui Cardi pe locul 1 în top, după single-ul ei din 2017 Bodak Yellow, I Like It din 2018 și apariția ei în piesa lui Maroon 5, Girls Like You.

Piesa orientată spre sex a făcut istorie când a debutat ca locul 1 în top, aceasta fiind ascultată de peste 93 de milioane de ori numai în prima săptămână.

Sursa foto: Instagram Cardi B / Getty Images



