Cazări UNTOLD 2022

Vă anunțăm că numărul cazărilor din Cluj-Napoca în perioada festivalului UNTOLD este din ce în ce mai redus. Pentru a-i ajuta pe fani să își găsească locul potrivit care să îi găzduiască în timpul festivalului, echipa UNTOLD a pus la dispoziție peste 5.000 de cazări la prețuri speciale, încă din luna martie.

În prezent, pe UNTOLD Accommodation mai sunt doar 150 locuri disponibile: 100 locuri în căminele de studenți și 50 de camere la hoteluri.

Prețurile pornesc de la 178 euro pe întreaga perioadă a festivalului la Căminul UBB sau de la 464 euro la unul dintre următoare hoteluri: Grand Hotel Italia, TCI Apartments, Grand Hotel Napoca sau Hotel Brilliant.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm accesați link-ul: https://untold.com/accommodation.

Cea de-a șaptea ediție a festivalului UNTOLD are loc între 4-7 august 2022, în Cluj-Napoca. Peste 200 de artiști naționali și internaționali de top vor urca pe scenele unuia dintre cele mai mari festivaluri din lume. Alok, Above & Beyond, Anne-Marie, Claptone, David Guetta, Dimitiri Vegas & Like Mike, Don Diablo, G-Eazy, Hardwell, J Balvin, Kygo, Paul Kalkbrenner Live se numără printre headlinerii de pe mainstage.