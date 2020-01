Ce mult s-a schimbat Meat Loaf. Cum arată artistul la 26 de ani de la cel mai mare succes muzical al său

Michael Lee Aday, care a făcut carieră cu numele de scenă Meat Loaf, este complet schimbat la 72 de ani. Bătrânețea nu l-a iertat nici pe artistul american, unul dintre cei mai vulcanici rockeri din câți au existat.

Meat Loaf a ajuns celebru pentru hitul său din 1993 I’d Do Anything For Love, primul single de pe albumul Bat Out of Hell: Back into Hell. Piesa, poate cea mai emblematică pentru Meat Loaf, i-a adus un premiu Grammy pentru cea mai bună prestație rock solo.

Chiar dacă nu s-a menținut în topuri peste Ocean, Meat Loaf a fost foarte popular în Europa, în special în Marea Britanie, unde a primit Brit Award petru cel mai bine vândut album.

De-a lungul carierei a vândut peste 80 de milioane de discuri și a apărut în peste 50 de spectacole de televiziune și filme, printre care Fight Club.

Meat Loaf, în război cu managerii unui hotel

Artistul de 72 de ani a chemat în judecată reprezentanții unui hotel din Texas, după ce în mai 2019 a suferit o accidentare pe care a pus-o în seama neglijenței lor.

Meat Loaf a căzut de pe scenă în timpul unui eveniment dedicat fanilor filmelor horror, în care răspundea unor întrebări venite din partea fanilor săi. În urma căzăturii și-a fracturat clavicula.

Conform revistei People, cântărețul a petrecut 42 de zile de recuperare în două spitale din SUA.

Nu e prima dată când artistul suferă astfel de accidentări. În 2011, a căzut de pe scenă în timpul unui concert susținut în Pittsburg. În iunie 2016, s-a prăbușit din nou, la Edmonton (Canada), din cauza dezhidratării severe.

Meat Loaf, relație specială cu femeile

Artistul declara recent că femeile roiau în jurul lui pe vremea când era gras, perioadă când se considera mai atrăgător decât acum.

„Nu pot vorbi urât, dar oamenii mă întrebau: Cum poate un gras nenorocit ca tine să iasă cu femei atât de frumoase? Și le spuneam: Pentru că eu nu ies cu ele gândindu-mă la ceea ce vă gândiți voi”, a declarat Meat Loaf pentru Daily Mail.

Artistul a fost căsătorit de două ori. Prima dată, cu Leslie G. Edmonds, pe care a cerut-o de soție la o lună după ce a cunoscut-o. Împreună au o fată, pe nume Amanda Aday, actriță de televiziune. În 1998 s-au mutat cu toții în California, iar în 2001 cei doi au divorțat.

În 2007, Meat Loaf s-a recăsătorit cu Deborah Gillespie, alături de care trăiește și azi.

Fotografii: Getty Images

