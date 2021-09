Cei mai apreciați artiști români au cucerit scena The Artist Awards de la Craiova. Lista completă a câștigătorilor

Cei mai tari artiști și creatori de conținut și-au dat întâlnire cu publicul, weekendul trecut, în Piața Mihai Viteazul din Craiova, în cadru The Artist Awards, ediția cu numărul trei.

Pe 18 și 19 septembrie, Craiova a răsunat de muzică bună și momente speciale. Prima zi a fost dedicată creatorilor de conținut. Pe scena The Artist Awards au urcat: 5GANG, Alexia, Bastien, Cezar Guna, Holy Molly, Nalani, OG Eastbul, Roxensi Yuka, dar și un invitat special: Shanguy, un proiect venit de peste hotare.

În cea de-a doua zi a evenimentului, publicul a putut afla care au fost cei mai votați și mai apreciați artiști ai anului 2021. Pe scenă au cântat cei mai iubiți artiști din România, printre care: Alina Eremia, AMI, Carla’sDreams, EMAA, florianrus, INNA, Irina Rimes, Iuliana Beregoi, Killa Fonic, Nicole Cherry, Olivia Addams, Sickotoy, The Motans, Tiny Tigers, Voltaj etc.





Cel mai special moment al evenimentului din acest an a fost cu siguranță cel în care Irina Rimes a cântat alături de Opera Română din Craiova. Astfel de colaborări sunt rare și cu atât mai prețioase pentru că trebuie îndeplinite o serie de condiții pentru ca un artist pop să cânte cu o orchestră simfonică și un cor academic. Ai nevoie de piese care să fie puse în valoare de orchestrație și de o anumită deschidere a celor implicați pentru a se întâlni pe un teritoriu comun, acela al muzicii de calitate. Irina Rimeș a găsit în Opera Română Craiova și mai ales în persoana dirijorului nostru, Dumitru Cârciumaru, acea oglindă fidelă capabilă să reflecte talentul ei unic. Ea este un muzician adevărat pentru care scena înseamnă totul. Trebuie să vă spun că nu a fost prima apariție scenică în această formulă, colaborarea precedentă a avut loc în iulie, anul acesta, la Chișinău, iar succesul absolut a alimentat dorința noastră de a relua experiența., a declarat Antoniu Zamfir, Manager Opera Română Craiova

Lista completă a câștigătorilor The Artist Awards:





Audience award - Iuliana Beregoi

Beauty Award - Carmen Grebenișan

Best Ad Campaign of the Year - Prăjeli în Bucătăriei by lidl

Best Newcomer - Mara Ognean

Best Nonbranded tiktok campaign - #modabunelormaniere x Adelina Pestrițu

Content Creator of the Year - Selly

Content Creator of the Year u21 - Cezara Cristescu

Entertainer of the Year - Ionut Rusu

Family & Parenting Award - Adela Popescu

Fashion Award - Alina Ceușan

Gamer of the Year - Cristi Munteanu

Instagrammer of the year - Irina Deaconescu

Online Entrepreneur of the year - Alina Ceușan

Podcast of the year - Fain & Simplu by Mihai Morar

Social Responsibility Award - Codin Maticiuc - Spitale publice pe bani privați

Sport & Fitness Award - Larisa Iordache

Tiktoker of the year - Claudisky

TV host award - Andreea Esca

The Artist Award - INNA

Best Song - Carla’s Dreams - Simplu și Ușor

Best upcoming Artist - EMAA

Best Electronic/ Dance - DJ Project

Best Video - Antonia - Imi placi tu

The Female Artist - Irina Rimes

The Male Artist - Smiley

Best Collaboration - 3 Sud Est & Andra - Jumătatea mea mai buna

Best Producer - Viky Red

Best Pop - Rock - Voltaj

Best Urban Act - Killa Fonic

International Breakthrough - Minelli

Best Album - Alina Eremia - Deja Vu

Best Remixer - Dirty Nano ()

Best Live Act - The Motans

International Hitmaker - Alex Cotoi

Best artist on digital - INNA

Best artist on TikTok - Olivia Addams

New generation artist on radio - Iuliana Beregoi

Biggest impact on urban culture - Deliric

Urban influence award - CTC

Cel mai urmarit vloger -Selly

Cea mai ascultată piesă în România - 3 sud est x Andra - Jumătatea mea mai bună

Cea mai ascultată piesă la nivel internațional - Minelli – Rampampam.

The Artist Awards 2021 este un eveniment gratuit pentru public, organizat de Opera Română și Big Events, cu prijinul Primăriei Craiova. Eveniment Powered by LIDL Romania. Ediția cu nr 3 The Artist Awards a fost susținut de KissFM, ProTV Plus și Voyo.ro.