Cei zece creatori de conținut House of Talent by TRU [The Real You] lansează „Visul Începe”

După ce s-au alăturat crew-ului din Italia pentru lupta împotriva bullying-ului și a violenței asupra femeilor, crew-ul House of Talent by TRU [The Real You] și-a mai îndeplinit un vis. Cei zece creatori de conținut care de câteva luni îmbracă celebrul hanorac roșu și alb și fac parte din cea mai socială și frumoasă familie din lume, Adina Marina, Cezara Cristescu, Magdyz, Robe, Marius Ștefan, Cătălin Ionuț, Roberto, Alexa Mirea, Cezara Grosu și Andra Neacșu au lansat primul lor single, un imn House of Talent –„Visul Începe”.

Filmările au avut loc la TRU, hub-ul ce unește creativi din diverse domenii care au ca mediu de lucru online-ul și adaugă la mixul creației factorul tehnic într-un spațiu special amenajat, iar atmosfera a fost una plină de energie, voie bună și bineînțeles, multă distracție. Prin acest single, creatorii de conținut împărtășesc publicului experiența House of Talent și felul în care acest crew a devenit ca o familie. Mai mult, aceștia își anunță comunitatea că mereu va găsi cel mai bun conținut pe canalul de YouTube House of Talent, dar și pe Instagram.

Adaptată de către Robe Cristian, unul dintre membrii crew-ului House of Talent by TRU [The Real You], „Visul Începe” este o piesă ce vorbește despre visuri și dorințe aprinse ce pot deveni realitate. Prin acest single, House of Talent by TRU [The Real You] și-a dorit să evidențieze viziunea crew-ului, să valorifice și să susțină fiecare formă de talent pentru că fiecare om este unic. Considerat un model aspirațional pentru noile generații, House of Talent împreună cu House of Talent by TRU [The Real You] au misiunea de a căuta și de a contura talente prin îndrumare, demonstrând că prin perseverență si muncă, visurile chiar se pot îndeplini.

De-a lungul timpului, HoT a reușit să creeze o comunitate foarte apropiată și puternică în două țări, urmând să se extindă în curând în alte țări. Deși inițial House of Talent a pornit ca un proiect destinat Peninsulei, grupul s-a dezvoltat, a publicat două cărți, numeroase piese și videoclipuri, iar peste 15 tineri talentați din arii precum actoria, canto, pictura sau fashion s-au alăturat. În vârstă de doar 20 de ani, Nicola Consales a făcut posibilă extinderea acestui proiect la nivel internațional prin prisma pasiunii sale pentru limbile străine, dar și prin felul unic de a gestiona relațiile externe.

Cei zece vloggeri ce formează grupul HoT by TRU fac parte din portofoliul TRU [The Real You]. Cu studiouri video și audio special create, dar și cu un lounge înconjurat de natură, TRU poate fi oaza de inspirație a fiecărui creator de conținut. Cat Music a început anul 2020 cu noi performanțe: peste 6 mil. de abonați pe YouTube, 50 de canale muzicale în rețeaua Multichannel Cat Music, iar hub-ul TRU adună în fiecare zi noi creativi.