Cel mai vesel cântec dintr-o producție Disney. Piesa care a primit cele mai multe voturi din partea publicului

Peste 11 000 de britanici au fost invitați să aleagă o piesă din celebrele producții Disney care le transmite un vibe bun și îi binedispune. Rondajul a fost realizat de Radio Times, iar rezulatul său este unul surprinzător.

Cea mai cunoscută melodie de pe coloana sonoră a producției "Cartea Junglei", "The Bare Necessities", s-a aflat în topul preferințelor celor care și-au exprimat opțiunea.

Melodia interpretată de simpaticul pesonaj Balloo în duet cu Mowgli, protagonistul filmului animat lansat în anul 1967, a fost desemnată cea mai veselă piesă inclusă în cele mai îndrăgite animații Disney.

Piesa "The Bare Necessities" a fost interpretată de-a lungul timpului de artiști de renume internațional, printre care se numără Louis Armstrong, Tony Bennett și Julie Andrews.

Procentul în care publicul a votat "The Bare Necessities" drept cea mai veselă piesă Disney a fost de 40%. "Got A Friend In Me" din "Toy Story" și Hakuna Matata din "The Lion King" s-au aflat pe poziția a doua a clasamentului, ambele compoziții muzicale obținând un procent de 25%.