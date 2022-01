Cele mai tari concerte ale anului 2022! Ce artiști celebri vin să facă show în România

În ultimii doi ani, din cauza pandemiei de coronavirus majoritatea concertelor au fost anulate sau reprogramate. Anul 2022 aduce o serie de artiști celebri pe scenele din România, așa că iubitorii de muzică live au de unde alege.

Citește și VIDEO Vlăduța Lupău a ajuns pe perfuzii la început de 2022 și și-a anulat toate concertele

Maluma, Sting sau Placebo sunt doar câteva dintre numele mari care promit să facă show pentru fanii din România. Iată cele mai așteptate concerte și festivaluri ale anului 2022:

Sting revine la Cluj în martie

"Fields of Gold", "Shape of my Heart", "Roxanne" sau "Demolition Man" sunt doar câteva dintre hiturile care se vor auzi pe scena de la BT Arena, din Cluj. Sting revine în România, în 15 martie, cu show-ul “My Songs”. Invitatul special va fi Joe Summer. Spectacolul începe la ora 19.00, iar biletele costă între 190 și 490 de lei.

Maluma face show la Romexpo, în aprilie

Doamnelor și domnișoarelor, Maluma revine la București și promite un show de zile mari. Artistul columbian va concerta în 8 aprilie la Romexpo, în cadrul turneului “Papi Juancho”. Prețul biletelor variază între 292 și 756 de lei, în funcție de categoria aleasă.

Toto Cotugno, concert aniversar în mai la Sala Palatului

Un alt italian iubit de publicul din România revine la Sala Palatului, într-un concert aniversar. Din cauza pandemiei, show-ul lui Toto Cutogno a fost reprogramat pentru data de 8 mai. Spectacolul “50th Anniversary” are loc la Sala Palatului, iar biletele costă între 90 și 350 de lei.

Iron Maiden cânta la București, în mai

Iron Maiden cânta la Romexpo, în 26 mai, în aer liber. Biletele s-au pus în vânzare de la începutul lunii decembrie. Biletele costă între 289 și 449 de lei (Presale) și între 320 și 480 de lei (La acces). Legendara trupă britanică a lansat albumul "Senjutsu" în 2021, iar show-ul de la Romexpo va include și piese de pe noul album.

Passenger cântă pentru prima oară în România, la 1 iulie

Passengers va susține primul concert în România. Solistul britanic de folk-rock va urca pe scena de la Arenele Romane în iulie 2022. Biletele costă 100, 195 sau 250 de lei, în funcție de categorie.

Concertul Zucchero, reprogramat pentru 7 iulie

Îndrăgitul cântăreț italian Zucchero va concerta în 7 iulie, la Sala Palatului. Concertul era programat initial în primăvara lui 2022. Artistul își va promova noul album intitulat “D.O.C”. Biletele costă între 90 de lei și 240 de lei.

În iulie, Placebo face show în aer liber la Romexpo

Renumita trupă britanică Placebo revine la București în 14 iulie 2022, la Romexpo, în aer liber. După show-ul sold out de la Arenele Romane de acum câțiva ani este momentul să ascultăm o trupă emblematică a generației noastre pe o scenă mai mare, la Romexpo. Biletele costă între 159 și 329 de lei (Presale) și între 180 și 350 de lei (La acces).

Nightwish cânta în prima zi din august la Romexpo

Cei de la Nightwish revin la București în cadrul turneului "HUMAN. :II: NATURE.", nume pe care îl poartă și ultimul lor album, lansat în aprilie 2020. Concertul are loc la Romexpo, în prima zi a lunii august. Biletele costă între 169 și 349 de lei (Presale) și între 190 și 370 de lei (La acces).

Al Bano și Romina Power, două spectacole în noiembrie

Al Bano și Romina Power vin în fața fanilor din România în două spectacole care se anunță a fi memorabile. Duo-ul va urca pe scena de la Sala Palatului (București) în 11 noiembrie, și pe scena la BT Arena (Cluj ) în 13 noiembrie. Biletele costă între 110 și 390 de lei.



Cele mai așteptate fetivaluri din România

Anul acesta nu vor lipsi nici festivalurile la care se strâng fani din toate colțurile lumii. Untold, Saga Festival, Summer Well, Neversea sau Electric Castle se numără printre cele mai așteptate evenimente ale verii.

Saga Festival are loc în perioada 3-5 iunie

În 2022, Saga Festival va avea un nou loc de desfășurare, mai grandios, care va aduce împreună și mai mulți iubitori de muzică electronică. În 3, 4 și 5 iunie, noul loc de întâlnire va fi Național Arena din București, împreună cu parcul care o împrejmuiește, acolo unde întregul concept al festivalului va atinge noi valențe, unde vor fi mai multe scene, surprize și secrete care așteaptă să fie deslușite.

Lineup-ul din acest an este formidabil. Afrojack, Marshmello, Timmy Trumpet sau Purple Disco Machine sunt doar câțiva dintre artiștii care vor urca pe scenă. Biletele pot fi cumpărate de aici.

Untold are loc în perioada 4-7 august

Untold, cel mai mare festival de muzică electronică din Europa, continuă și în 2022. În perioada 4-7 august, timp de 4 zile și 4 nopți, sute de mii de fani din întreaga lume vor păși în tărâmul magic din Cluj-Napoca să se distreze alături de cei mai buni artiști internaționali ai momentului. Mai multe informații găsiți aici.

Fotografii: Getty Images



Vezi și VIDEO: Cel mai vizitat loc de români - Revelion 2022