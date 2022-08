Cele mai tari momente de la UNTOLD 2022. Cum s-au distrat cei peste 360.000 de participanți

Festivalul UNTOLD 2022, care s-a desfășurat la Cluj în perioada 4-8 august a luat sfârșit, însă cei peste 360.000 de participanți, veniți din peste 100 de țări ale lumii, nu vor uita prea curând momentele de poveste petrecute la cel mai mare festival de muzică din România.

Peste 200 de artiști de renume, piese celebre, focuri de artificii, ținute extravagante și distracție la maxim - asta ar fi rezumatul ediției Untold de anul acesta. După patru zile pline de experiențe incredibile, este timpul să facem o recapitulare a celor mai memorabile momente din universul UNTOLD – The World Capital of Night and Magic!

David Guetta, Lost Frequencies, Dimitri Vegas & Like Mike, Don Diablo, Hardwll, Tujamo, J Balvin, Anne-Marie au fost doar câțiva dintre artiștii care au creat momente de-a dreptul incendiare pe mainstage-ul din Cluj, clipe pe care iubitorii de muzică nu le vor uita prea curând.

Nici scenele secundare nu au dezamăgit, unde participanții au avut ocazia să danseze frenetic pe muzică unor nume de top din universul techno, deep tech, house, tech house, trance, drum&bass, dubstep, trap, hip-hop sau trip hop.

Urmărește în clipul de mai sus cum a decurs ediția nr. 7 a celui mai așteptat festival al verii, UNTOLD.